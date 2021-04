Brexit news: Jean-Claude Juncker admet une erreur majeure – “Je n’aurais pas dû écouter” | Politique | Nouvelles

Dans une énorme révélation, l’ancien chef de l’UE a admis qu’il n’avait pas fait assez pour empêcher la sortie du Royaume-Uni du bloc. Commentant sa position, M. Juncker a également insisté sur le fait qu’il ne défendait pas le point de vue de l’UE au Royaume-Uni. S’exprimant aujourd’hui, il a affirmé qu’il était trop silencieux tout au long du débat sur l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE.

S’adressant au journal The i, l’ancien président de la Commission a affirmé que le public britannique avait été induit en erreur.

Il a ajouté: “Je n’aurais pas dû écouter David Cameron

«Il m’a dit de ne pas m’immiscer dans le débat au Royaume-Uni, de ne pas venir à Londres, de ne pas faire d’interviews avec la presse britannique.

«J’ai fait une erreur parce que je n’ai pas défendu le point de vue de l’UE au Royaume-Uni.

«Ils m’ont demandé de me taire, alors je me tais. C’est quelque chose pour lequel je me critique.

“J’aurais dû parler plutôt que de rester silencieux.”

