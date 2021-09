Brexit news : Jersey ordonne à 74 bateaux de pêche français de quitter ses eaux | Politique | Nouvelles

Brexit : l’UE complique les accords de pêche à Jersey, selon Thompson

Quelques mois seulement après que des navires français ont encerclé son port principal d’affilée pour l’accès, la dépendance de la Couronne a accordé des licences à moins des 169 demandées par la France. Les pêcheurs français ont déjà menacé de couper l’approvisionnement en électricité de l’île de la Manche dans la querelle. Les autorités de Jersey n’ont délivré que 64 licences complètes et 31 laissez-passer temporaires, en plus des 47 navires déjà autorisés plus tôt cette année.

Les 74 navires français auxquels l’accès a été refusé ont reçu un préavis de 30 jours avant d’être complètement exclus des eaux de Jersey.

Le ministre de l’Environnement de Jersey a déclaré : « Nous sommes ravis que, suite à nos demandes, davantage de données aient été fournies récemment. Cela signifie que nous sommes maintenant en mesure de nous préparer à délivrer ces permis supplémentaires pour les bateaux éligibles, ainsi que les autorisations provisoires pour les navires sur sur le point de fournir les preuves requises.

“En délivrant ces licences dans les jours à venir, nous veillons à ce que l’effort de pêche dans nos eaux soit similaire à celui d’avant le Brexit – les bateaux qui dépendent économiquement des eaux de Jersey, qui ont pêché ici régulièrement auparavant et l’ont démontré, recevront Nous avons été flexibles dans les types de preuves de position que nous avons acceptées, en utilisant les informations VMS, les données du système d’identification automatique disponibles dans le commerce, les journaux de bord, les traceurs de cartes et d’autres informations écrites.

« La question des « navires de remplacement » doit encore être résolue, et nous sommes conscients qu’ils sont importants pour l’industrie car les bateaux sont régulièrement mis en service et déclassés. Il y a un petit nombre de ces navires candidats qui nécessitent un examen plus approfondi, et ils être autorisés à continuer à opérer dans nos eaux pour le moment pendant que nous poursuivons les discussions sur la façon dont les « navires de remplacement » devraient être gérés. »

Jersey a empêché 75 navires de pêche français d’utiliser son eau dans la rangée post-Brexit (Image: GETTY)

Des pêcheurs français ont bloqué le principal port de Jersey plus tôt cette année (Image: .)

Et le ministre des Relations extérieures, Ian Gorst, a ajouté : « Jersey a maintenu une approche pragmatique, raisonnable et fondée sur des preuves tout au long, prolongeant la période de transition à plusieurs reprises jusqu’à présent, bien que la TCA ne l’y oblige pas.

“Nous sommes maintenant en mesure de garantir que les bateaux qui ont pêché dans ces eaux puissent continuer à le faire, et il est donc temps, le mois prochain, que nos dispositions transitoires prennent fin.

“Nous remercions le Royaume-Uni, l’UE et les autorités françaises pour leurs efforts visant à nous fournir des données supplémentaires, et je tiens à rendre hommage au travail inlassable de nos agents pour rechercher les informations, les rassembler et les analyser. Nous allons continuer d’avoir une porte ouverte à d’autres données et preuves d’activité de pêche, y compris pour les navires qui ont déjà été pris en compte, et nous sommes impatients de travailler en collaboration pour résoudre les problèmes complexes restants. »

Cela survient après que le gouvernement britannique n’a accordé que 12 licences de moins de 12 mètres de long, sur 47 demandes, pour utiliser les eaux côtières britanniques.

Les pêcheurs français sont connus pour leurs manifestations tapageuses (Image: GETTY)

Des hélicoptères de combat de la Royal Navy ont été appelés pour se prémunir contre les menaces potentielles françaises sur les routes maritimes et les approvisionnements énergétiques.

On craint que les navires français rejetés ne bloquent à nouveau Douvres et Jersey en quelques jours.

Les bateaux devaient avoir effectué au moins une sortie de pêche dans la région par peur pendant au moins quatre des cinq années pour être admissibles.

Mais beaucoup ont été rejetés en vertu des nouveaux critères stricts post-Brexit.

DOIT LIRE: La menace brutale de Farage contre Barnier sur la «fin de l’UE» découverte

Brexit dans les premières pages d’Express (Image : EXPRESS)

Les représentants du gouvernement britannique insistent sur le fait que les licences ont été accordées sur la base des liens historiques des navires français avec nos zones de pêche.

Un initié a déclaré que le Royaume-Uni s’était “mis en quatre pour être aussi généreux que possible”, selon le Telegraph.

Un porte-parole a ajouté : « Le gouvernement a délivré cette année un grand nombre de licences aux navires de l’UE cherchant à pêcher dans notre zone économique exclusive (zone de 12 à 200 milles marins) et notre mer territoriale (zone de 6 à 12 milles marins). Notre approche a été raisonnable et pleinement conforme à nos engagements dans l’Accord de commerce et de coopération (ACT).

« En ce qui concerne la zone 6-12 nm, telle qu’elle est définie dans le TCA, les navires de l’UE doivent fournir la preuve d’un historique d’activité de pêche dans ces eaux. Nous avons examiné les demandes de navires de moins de 12 m de longueur pour pêcher dans cette zone et, sur la base des preuves disponibles, nous sommes en mesure d’accorder des licences pour 12 des 47 demandes déposées.

A NE PAS MANQUER

Une nouvelle alliance exige des cavernes de Bruxelles et renonce aux règles du Brexit détestées [INSIGHT]

La France émet une menace scandaleuse de « représailles » contre un nouveau permis de pêche [REACTION]

Donald Tusk prévient que la Pologne pourrait quitter l’UE [REVEALED]

Les travaillistes vont “réparer” l’accord de Boris Johnson sur le Brexit, selon David Lammy

« Nous continuons de travailler avec la Commission et les autorités françaises et examinerons toute autre preuve fournie pour étayer les demandes de licence restantes. »

Mais la France appelait à des “mesures de représailles” contre la Grande-Bretagne alors que les relations anglo-françaises prenaient une autre tournure pour le pire.

Son ministre de l’Europe Clément Beaune fulminait : « Nous n’hésiterons pas à prendre des mesures de rétorsion, collectivement.

« Nous comprenons et partageons l’exaspération de nos pêcheurs.

“Nous ne pouvons pas coopérer en toute confiance avec le Royaume-Uni tant que l’accord n’est pas respecté.”

L’ancien négociateur du Brexit, Michel Barnier, a insisté sur le fait que cette décision pourrait nuire davantage aux relations entre la Grande-Bretagne et la France.

Il a déclaré: “Il y a trop de points de déception de notre côté et je pense que cela pourrait être difficile.”

La Commission européenne s’est félicitée des licences supplémentaires pour certains bateaux français, mais a averti de ses “regrets qu’il n’ait pas été possible de mettre un terme à ce problème maintenant”.

Une porte-parole a déclaré: “Nous demanderons au Royaume-Uni la divulgation complète de sa méthodologie et continuerons à nous engager davantage dans l’intérêt de nos pêcheurs et de nos femmes afin que de nouvelles licences soient fournies.”