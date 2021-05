Brexit news: Jersey sera «maître des eaux» – Macron a porté un coup de marteau dans le naissain de pêche | Politique | Nouvelles

Les pêcheurs français affirment que de nouvelles conditions sur les licences, mises en œuvre après le départ du Royaume-Uni de l’UE, ont été imposées le 30 avril sans aucune discussion avec les responsables français. Les nouvelles conditions ont fait converger une cinquantaine de bateaux français vers le port de Jersey à Saint-Hélier, incitant la Grande-Bretagne à envoyer deux navires de la marine en cas de blocus la semaine dernière.

Cependant, les autorités insulaires ont déclaré qu’elles suspendraient la mise en œuvre des nouvelles règles d’accès jusqu’au 1er juillet, permettant ainsi l’ouverture des négociations avec Paris.

Avant les pourparlers, Ian Gorst, ministre des Affaires extérieures de Jersey, a déclaré: «Jersey souhaite trouver une solution, mais nous restons fermes sur notre volonté de rester maître de nos eaux.»

Il a réaffirmé que la suspension était une «marque de confiance que nous accordons» à la France et à ses pêcheurs.

Mais Bertrand Sorre, député français de la Manche en Normandie, a déclaré: «Les limitations techniques et les mesures imposées à nos pêcheurs par Jersey et le Royaume-Uni sont suspendues jusqu’au 1er juillet pour permettre la poursuite des négociations.

“Cette période [of negotiations] doit être utilisé pour obtenir une victoire définitive et permettre aux pêcheurs de poursuivre leur activité historique dans les eaux des îles anglo-normandes.

Les responsables de Londres et de Paris se sont déjà affrontés au sujet des allégations françaises selon lesquelles les pêcheurs sont empêchés d’opérer ailleurs dans les eaux britanniques en raison de difficultés à obtenir des licences.

POUR LES DERNIÈRES NOUVELLES DU BREXIT, VEUILLEZ VOIR CI-DESSOUS:

Mise à jour de 7 h 30: la ligne dure du Brexit est élue à la tête du DUP

Le nouveau chef du Parti unioniste démocratique (DUP) d’Irlande du Nord s’est engagé à unir les brins chamaillés du syndicalisme pour lutter contre l’accord sur le Brexit et jeter les bases du maintien de la province au Royaume-Uni.

Edwin Poots, considéré par certains commentateurs comme plus agressif dans son opposition à l’après-Brexit en Irlande du Nord barrières commerciales et plus conservateur sur les questions sociales que son adversaire, Jeffrey Donaldson, a été élu de justesse à la tête du plus grand parti de la région vendredi.

Le ministre de l’Agriculture d’Irlande du Nord prend le relais à un moment d’instabilité dans la province britannique et de colère unioniste face au protocole post-Brexit d’Irlande du Nord qui a installé une frontière douanière avec le reste du Royaume-Uni.