Brexit news: Joe Biden dit aux stars du rugby irlandais « nous sommes tellement fiers » | Royaume-Uni | Nouvelles

Le président américain a félicité l’équipe lors d’un appel vidéo après que les joueurs eurent battu les All Blacks de Nouvelle-Zélande 29 à 20 au stade Aviva de Dublin samedi. Il a dit: « Nous sommes tellement fiers de vous, vraiment et vraiment. »

M. Biden a été rejoint par son frère Jim et sa sœur Valerie lors de l’appel dans lequel il a déclaré: « Quand j’étais en Nouvelle-Zélande il n’y a pas si longtemps, je me vantais de vous les gars. Ils ne m’ont presque pas laissé quitter l’île. »

Cela intervient après que M. Biden a soutenu Bruxelles contre la Grande-Bretagne sur le protocole d’Irlande du Nord, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Mme Von der Leyen a déclaré à ses 666 000 abonnés sur Twitter que le président était d’accord avec le bloc bruxellois pour que la Grande-Bretagne du Brexit maintienne les termes actuels de son accord post-adhésion avec l’UE.

Une déclaration publiée sur le site Web de la commission des affaires étrangères du gouvernement américain comprend une réponse aux « menaces britanniques de suspendre le protocole d’Irlande du Nord de l’accord de retrait de l’UE ».

Il ajoute qu’en menaçant d’invoquer l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord dans sa dispute commerciale avec l’UE, le Royaume-Uni pourrait « non seulement déstabiliser les relations commerciales », mais aussi la « paix durement gagnée » négociée dans le cadre de l’accord du Vendredi saint.

Il poursuit : « Nous appelons le Royaume-Uni à abandonner cette voie dangereuse et à s’engager à mettre pleinement en œuvre le protocole d’Irlande du Nord ».

La position américaine ajoute aux spéculations selon lesquelles les États-Unis préfèrent un accord commercial avec l’UE au Royaume-Uni.

Le mois dernier, Julian Jessop, chercheur en économie à l’Institute of Economic Affairs, a reconnu qu’il y avait peu d’appétit à Washington pour un accord plus large sur le Brexit.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Les États-Unis ne semblent pas pressés de conclure un accord commercial majeur avec le Royaume-Uni. Cependant, il devrait toujours être possible de conclure une série de mini-accords dans des secteurs moins sensibles.

Les États-Unis sont le plus grand partenaire commercial du Royaume-Uni, avec un commerce total atteignant 196,3 milliards de livres sterling l’année dernière.

Dans l’ensemble, plus de 761 milliards de livres sterling (1 000 milliards de dollars) sont investis entre les deux économies et les États-Unis étaient la principale destination des investissements directs étrangers britanniques en 2019. Les États-Unis étaient également le premier investisseur au Royaume-Uni.

Le gouvernement insiste sur le fait qu’il se tient prêt à poursuivre les négociations sur un accord lorsque les États-Unis seront prêts. Les États-Unis examinent actuellement les progrès accomplis jusqu’à présent avec les pays qui devraient discuter des prochaines étapes lorsque cet examen sera terminé.

Il y a eu cinq cycles de négociations, qui ont commencé en mai 2020, avec une proportion importante de textes juridiques approuvés.

Le député conservateur Peter Bone a déclaré à Express.co.uk : « De toute évidence, tous les accords de libre-échange sont importants car ils sont meilleurs pour tout le monde, pour le consommateur et l’industrie.

« J’accepte l’argument que Joe Biden ne semble pas aussi enthousiaste [a US/UK free trade deal] comme peut-être le président Trump, mais je pense que tant que les deux parties y verront leur avantage, cela arrivera.

« Si vous pouvez le faire, cela fera baisser les prix à la consommation et augmentera le commerce entre les deux pays et donc augmentera également l’emploi. Il y a des raisons de le faire si cela peut être dans l’intérêt des deux parties. C’est dommage que le président Biden ne semble pas intéressé.

« Il se peut qu’un accord se produise assez rapidement, mais ce ne sera pas parce que le président Biden le fait pression. Ce serait parce qu’il est dans l’intérêt des deux parties de le faire. »

Sur les raisons pour lesquelles Biden n’est peut-être pas aussi enthousiaste que le président Trump, il a ajouté que le jury ne savait pas quel était le motif de M. Biden.

Il a déclaré: « C’est peut-être quelque chose qui ne figure pas en tête de son agenda. Il est clairement dans l’intérêt de tous d’obtenir un accord de libre-échange, on pourrait penser qu’il y a des gens prêts à le faire pression aux États-Unis. »

Un porte-parole du ministère du Commerce international a déclaré que le Royaume-Uni et les États-Unis bénéficiaient d’une relation commerciale et d’investissement florissante, qui soutient plus d’un million d’emplois et qu’un accord de libre-échange ambitieux avec les États-Unis pourrait entraîner une augmentation de 15,3 milliards de livres sterling du commerce bilatéral.

Il a ajouté : « Nous avons fait de bons progrès avec les États-Unis ces derniers mois sur les questions commerciales, mettant fin à l’interdiction du bœuf britannique et tirant une ligne du différend sur les tarifs des gros aéronefs civils, et avons travaillé en étroite collaboration via le G7, le G20 et [World Trade Organisation] pour faire avancer nos priorités commerciales mondiales communes.