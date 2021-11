Brexit news: John Major fait face à un énorme contrecoup alors qu’il s’en prend à Boris à propos du Brexit | Royaume-Uni | Nouvelles

L’ex-PM John Major qualifie d’arrogant le label « remoaner »

Cela survient alors que l’ancien Premier ministre a qualifié « les Brexiteers extrêmes » d' »arrogants » lors d’une explosion extraordinaire à l’antenne de la BBC, alors qu’il se plaignait du terme « Remoaner ». S’adressant à Nick Robinson dans le cadre de l’émission Today, M. Major a déclaré: « Je suis très conscient que les Brexiteers extrêmes répéteront le vieux mantra selon lequel je suis un vieux Remoaner amer. »

« C’est en partie vrai. Je suis vieux. Et je suis un Reste. Mais je ne suis pas amer. Je suis déçu et en colère contre la façon dont le gouvernement s’est comporté.

« Quant à Remoaner, utiliser ce ricanement contre la moitié du pays qui a voté contre la sortie de l’Europe est assez arrogant. »

S’adressant à Express.co.uk pour critiquer l’ancien Premier ministre, les lecteurs ne se sont pas retenus, PhilSpace déclarant : « No John, no John, No John… Le terme ‘Remoaner’ désigne ceux qui ignoreraient le résultat d’un vote démocratique. . «

Ajoutant à l’argument, Anthony70 a déclaré: « Il n’y a pas de Brexiteer » extrémiste « , ils ont simplement voté et s’attendaient à ce que le résultat gagnant soit obtenu malgré tout. «

Il a poursuivi : « Les Remoaners, d’un autre côté, n’acceptent pas et n’accepteront pas la démocratie et en parlent encore plus de 5 ans plus tard. Maintenant, c’est extrême.

Beaucoup ont profité du mandat de M. Major pour souligner le caractère de l’ancien Premier ministre.

JL77 a déclaré : « La pure arrogance de John Major est stupéfiante… Vous êtes anti-démocratique. Anti-britannique et Premier ministre raté, je n’ai aucun respect pour vous.

Gfield01 a déclaré: « Le pire PM de ma vie, alors pourquoi quelqu’un voudrait-il rechercher ses opinions ennuyeuses me dépasse. »

Johnann a déclaré: « C’est riche, Major qualifiant les Brexiteers d’arrogants. Personne ne pourrait être plus arrogant qu’un Premier ministre raté, qui a signé ce pays dans l’UE sans comprendre ce qu’il signait, et dans son arrogance, il dit que les Brexiteers sont arrogants, incroyables.

Parlant de la façon dont les conservateurs ont évolué depuis l’époque de M. Major, MargaretBenjamin1 a déclaré: « Arrêtez d’essayer de changer le visage de la Grande-Bretagne John Major, vous avez perdu votre temps au pouvoir, alors continuez ou éloignez-vous La Grande-Bretagne a besoin d’un leadership approprié, nous sommes marre des conservateurs égoïstes qui pensent que le travail leur appartient.

Certains lecteurs ont critiqué la BBC pour avoir diffusé l’opinion de M. Major.

MissingEUalready a déclaré: « Des nouvelles honteuses de la BBC en train de sucer à Major en ce moment. Comme c’est pas surprenant.

Un autre commentateur a remis en question la notion d’impartialité de la BBC.

Ce n’est pas moi, c’est eux qui ont dit : « SI la BBC n’est PAS partiale, elle doit demander à un partisan du Brexit de répondre. Voyons ce que fait la BBC.

Plusieurs commentateurs se sont également mis à remettre en cause le rôle de l’ancien Premier ministre dans le traité de Maastricht.

Allana a déclaré: « Oh tais-toi et profite de ta retraite John Major. Vous étiez un politicien faible et vous n’êtes pas non plus pertinent maintenant. Traité de Maastricht, quelque chose à voir avec vous ? Vous nous avez vendus ! »

Mastermariner a déclaré: «Vous avez commis une erreur majeure (pardonnez le jeu de mots) en signant le traité de Maastricht et nous en payons le prix… «

MmeBrexitX a ajouté: « Oui, nous n’avons pas eu de vote sur Maastricht parce qu’il savait que le peuple britannique ne serait pas d’accord pour dire que c’était le début de la rupture avec l’UE. »

Cependant, tous les commentaires n’étaient pas d’accord sur le fait que M. Major avait tort.

ValerieJackson1 a tenté de défendre l’ancien Premier ministre.

Elle a dit : John Major, comme tous les politiciens. fait des erreurs, mais c’est un homme décent avec une vaste expérience dans le bureau.

« A cette occasion, il parle au nom de la majorité des électeurs britanniques qui commencent à se rendre compte que nous avons été trompés par Boris Johnson et ses acolytes de l’ERG. »

Dans la bataille habituelle de Leave contre Remain, elle a conclu en disant: «Nous regarderons en arrière dans les années à venir et admettrons que Sir John Major, Tony Blair, David Cameron et Gordon Brown allaient bien. En effet, chaque ancien Premier ministre vivant, quel que soit son parti, a condamné la manière dont nous nous sommes retirés de l’UE.

John Major était célèbre aux côtés de Tony Blair critiquant le Brexit, les deux anciens Premiers ministres jouant un rôle central dans l’accord du Vendredi saint, une déclaration commune condamnant le Brexit comme préjudiciable à la paix en Irlande du Nord.

Parlant de l’impact du Brexit, il disait : « Cela soulève des questions qui vont bien au-delà de l’impact sur l’Irlande, le processus de paix et les négociations pour un accord commercial – aussi cruciales soient-elles. Cela remet en question l’intégrité même de notre nation.