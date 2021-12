Brexit news : John Redwood livre une histoire de Noël hilarante avec des fouilles chez Boris Johnson | Politique | Des nouvelles

Publié dans le cadre d’une tradition annuelle avec l’influent groupe de réflexion The Bruges Group, Sir John’s raconte l’histoire d’un elfe qui était « sur la lune » lorsque la Grande-Bretagne a voté pour quitter l’UE en 2016, mais se sent depuis abandonné. Le petit assistant du Père Noël part en mission dans les « couloirs sombres et largement vides de Whitehall, nettoyés par Covid », à la recherche de réponses aux raisons pour lesquelles la liberté en dehors de l’UE n’a pas été complètement interrompue.

« Le problème était que, pendant que nous quittions l’UE, pratiquement toutes les lois de l’UE restaient en place », raconte Sir John.

« Notre elfe du Brexit, comme toujours, était positif, joyeux, déterminé à aller jusqu’au bout.

« Il était sûr qu’il y avait un vrai Brexit qui serait une bonne nouvelle.

« Il était également sûr que nous ne l’avions pas. »

Sir John est un vétéran de la campagne pour l’avenir de la Grande-Bretagne en dehors de l’UE.

Il a fait campagne pour que le Royaume-Uni soit libéré du bloc dans les années 1990 et a fait pression pour un référendum sur l’adhésion à l’UE bien avant que David Cameron n’en fasse une politique gouvernementale.

Partisan de l’accord de Boris Johnson sur le Brexit, il a depuis poussé le gouvernement à aller plus loin pour saisir pleinement les opportunités de rompre avec Bruxelles.

Il a poussé le Premier ministre à accélérer l’abrogation des lois de l’UE et à les remplacer par une réglementation britannique moins bureaucratique.

Le député de Wokingham a également appelé le Royaume-Uni à utiliser ses nouveaux pouvoirs pour résoudre les problèmes rencontrés dans le monde, notamment la pénurie de chauffeurs de poids lourds.

Et il a appelé le gouvernement à continuer de défendre ceux qui se sentent déçus par l’accord de retrait de l’UE et l’accord commercial.

Sir John a préconisé que Lord Frost utilise l’article 16 du protocole d’Irlande du Nord pour suspendre légalement certains aspects du traité, provoquant des frictions pour le marché intérieur du Royaume-Uni.

Il souhaite également que davantage soit fait pour aider les pêcheries qui se sentent frustrées par les réglementations européennes qui rendent plus difficile l’exportation de marchandises vers le continent.

