Brexit news: Juncker n’aurait PAS pu arrêter le Brexit s’il s’était mêlé au Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

L’ancien président de la Commission européenne et critique du Brexit a insisté sur le fait qu’il ne défendait pas le point de vue de l’UE au Royaume-Uni. Il a également affirmé qu’il était trop silencieux tout au long du débat sur le départ du Royaume-Uni du bloc. L’ancien Premier ministre, M. Cameron, avait convoqué le référendum sur le Brexit en 2016 après avoir renégocié une partie de l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE.

S’adressant au journal The i, M. Juncker a déclaré: «Je n’aurais pas dû écouter David Cameron.

«Il m’a dit de ne pas m’immiscer dans le débat au Royaume-Uni, de ne pas venir à Londres, de ne pas faire d’interviews avec la presse britannique.

«J’ai fait une erreur parce que je n’ai pas défendu le point de vue de l’UE au Royaume-Uni.

«Ils m’ont demandé de me taire, alors je me tais. C’est quelque chose pour lequel je me critique.

“J’aurais dû parler plutôt que de rester silencieux.”

Mais les affirmations de M. Juncker ont été furieusement rejetées par les lecteurs d’Express.co.uk, qui ont affirmé que s’il était intervenu, la victoire de Leave au référendum de 2016 aurait pu être encore plus grande.

Notre dernier sondage, qui s’est déroulé de 14 heures à 22 heures le mardi 20 avril, demandait: “Jean-Claude Juncker aurait-il arrêté le Brexit s’il entrait dans le conflit avec l’UE au Royaume-Uni?”

Un énorme 97% (3403 lecteurs) ont déclaré que l’ancien chef de l’UE n’aurait pas arrêté le Brexit s’il était intervenu en Grande-Bretagne à la suite du départ du Royaume-Uni.

Une quatrième personne a ajouté: “Plus important encore, n’est-ce pas? Non!

“Son mépris pour le Royaume-Uni n’a fait qu’ajouter de plus en plus de carburant au feu des congés.”

Le Royaume-Uni a finalement achevé son départ complet de l’UE le soir du Nouvel An.

Cela s’est produit quatre ans et demi après le référendum historique sur le Brexit qui a vu la Grande-Bretagne voter par une marge de 52% à 48% pour quitter le bloc.

M. Juncker a joué un rôle déterminant dans les négociations intenses sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE.

Mais il a démissionné de son poste en 2019 après cinq ans dans le rôle qui devait être remplacé par Ursula von der Leyen.