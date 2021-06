Brexit news: Kate Hoey spolie le français Macron pour son ignorance “choquante” après que Boris a craché | Politique | Nouvelles

in

Et la baronne Hoey a exhorté le président français à se souvenir des nombreuses personnes qui sont mortes en libérant la France des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. L’ancien député travailliste de Vauxhall, qui a démissionné lors des dernières élections et siège désormais à la Chambre des Lords, est originaire du pays d’Antrim et est diplômé de la Belfast Royal Academy.

Et la Brexiteer engagée a exprimé sa profonde désapprobation en réponse aux remarques attribuées à M. Macron lors de sa conversation avec le Premier ministre britannique Boris Johnson hier au sommet du G7 à Cornwall – en particulier son insistance apparente sur le fait que l’Irlande du Nord ne faisait pas partie du Royaume-Uni.

La baronne Hoey a déclaré à Express.co.uk : « Il est assez choquant que le dirigeant français comprenne si peu ce qui constitue le Royaume-Uni.

“Tout ce qu’il a fait, c’est rendre les gens en Irlande du Nord encore plus en colère contre le Protocole.”

Mme Hoey a ajouté : « Pourquoi les citoyens britanniques de NI devraient-ils être abandonnés aux lois de l’UE et à un tribunal de l’UE et n’avoir aucun droit de regard sur ces lois ?

“Macron devrait baisser la tête de honte et se souvenir des milliers d’hommes et de femmes de NI qui ont perdu la vie en luttant pour la liberté de la France contre les Allemands.”

Le désaccord a été confirmé par l’Elysée aujourd’hui, l’histoire ayant été couverte entre autres par le rédacteur politique du Daily Express, David Maddox.

“Le président a ensuite ramené la conversation sur les questions clés du G7.”

Le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab est entré aujourd’hui dans la rangée, déclarant à Sky News: “Nous avons vu en série de hauts responsables de l’UE parler de l’Irlande du Nord comme s’il s’agissait d’un pays différent du Royaume-Uni.

“Ce n’est pas seulement offensant, cela a des effets réels sur les communautés d’Irlande du Nord, crée une grande inquiétude, une grande consternation.

« Pourriez-vous imaginer si nous parlions de la Catalogne, de la partie flamande de la Belgique, d’un des Lander en Allemagne, du nord de l’Italie, de la Corse en France comme des pays différents ? Nous avons besoin d’un peu de respect ici.

M. Johnson envisage de prolonger la période de grâce actuelle sans le consentement de Bruxelles afin de garantir que les saucisses et le hachis puissent continuer à atteindre les magasins d’Irlande du Nord.

Une telle démarche enragerait Bruxelles, qui y verrait sans aucun doute une violation des termes du protocole d’Irlande du Nord.

S’exprimant hier, il s’est engagé à faire “tout ce qu’il faut”, y compris en utilisant l’article 16 du protocole pour agir sans l’accord de Bruxelles, ce qui déclencherait des représailles de l’UE dans un différend qui a été surnommé la “guerre de la saucisse”.

Faisant probablement référence à sa conversation avec M. Macron, il a ajouté: “J’ai parlé à certains de nos amis ici aujourd’hui qui semblent mal comprendre que le Royaume-Uni est un seul pays et un seul territoire.

“Je pense qu’ils ont juste besoin de se mettre ça dans la tête.”