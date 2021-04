Brexit News: Keir Starmer dit qu’il n’y a pas lieu de rejoindre l’UE | Politique | Nouvelles

Remainer, autrefois passionné, a parlé de sa position actuelle sur le Brexit dans une interview avec The Telegraph. Keir Starmer, qui était autrefois le secrétaire du Shadow Brexit de Jeremy Corbyn, est bien connu pour ses batailles contre le Brexit.

« Nous sommes partis, » dit Sir Starmer.

«Nous ne sommes plus membre de l’UE. Nous avons un accord, nous devons le faire fonctionner.

« Il n’y a aucune raison de rejoindre l’UE et j’ai été très clair à ce sujet. »

Il a ajouté: «Le débat sur le reste des congés est terminé.»

Sir Starmer a déjà mené une campagne au sein du parti travailliste pour organiser un deuxième référendum sur le Brexit après que les conservateurs n’aient pas tenu leurs promesses sur les accords pendant des années après la sortie de la Grande-Bretagne de l’UE.

Étant donné que le référendum a eu lieu il y a cinq ans, il y a des spéculations selon lesquelles Sir Starmer encourage les partisans à accepter les résultats afin de rétablir les sièges du «mur rouge» du nord qui ont été volés par les conservateurs lors des dernières élections.

S’exprimant le 29 mars à Hartlepool, Sir Starmer a déclaré: «Nous ne voulons pas revenir aux divisions du référendum de 2016.

«Maintenant, ce qui compte le plus, c’est à quoi ressemble l’avenir et non les divisions que nous aurions pu avoir dans le passé.»

Il a déclaré: «Alors que nous sortons de la première à la deuxième année, je veux enlever le masque et ouvrir la manette des gaz.»