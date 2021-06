Brexit news: Keir Starmer face à une émission d’horreur sur les élections partielles – L’opposition dans le chaos | Royaume-Uni | Nouvelles

Avant les élections partielles à Chesham et Amersham, et Batley et Spen, l’approbation de Sir Keir par les électeurs de Leave de son propre parti reste faible. S’adressant à Express.co.uk, Chris Curtis, directeur de recherche principal chez Opinium, a révélé que le taux d’approbation élevé de Sir Keir l’année dernière avait maintenant “disparu”. Les deux sièges votant pour le Brexit et Sir Keir n’étant pas à la hauteur de la popularité du Premier ministre, le sondeur a averti que les travaillistes pourraient être exposés à plus de chagrin électoral.

M. Curtis a déclaré: “Tout ce que vous avez à faire est d’essayer de rassembler quelques autres électeurs du Parti et de commencer à regagner certains de ces sièges du mur rouge.

“Bien que dans l’état actuel des choses, il ne fait pas un très bon travail.

“Donc, dans notre sondage le plus récent, seulement 17% des électeurs de Leave ont approuvé le travail qu’il faisait, contre 36% des électeurs de Remain.”

Le mois dernier, les travaillistes ont perdu Hartlepool contre les conservateurs pour la première fois en 62 ans, ce qui n’était que la deuxième fois qu’un parti au pouvoir remportait un siège de l’opposition lors d’une élection partielle.

À la suite du résultat des élections partielles, le taux d’approbation de Sir Keir a chuté au sein de son parti, tandis que celui de Boris Johnson est resté élevé.

Le Premier ministre a bénéficié du déploiement rapide du vaccin, tandis que le public a également reconnu les décisions difficiles que le gouvernement a dû prendre pendant la pandémie.

M. Curtis a ajouté: “Donc, si nous regardons les personnes qui ont voté travailliste lors des dernières élections, seulement 44% approuvent le travail qu’il fait, tandis que 27% disent qu’ils n’approuvent ni ne désapprouvent alors que seulement 29% approuvent le travail qu’il fait, qui ne sont pas de bons chiffres.

“Ce ne sont pas de bons niveaux de confiance en votre propre leadership.

JUST IN: la France menace de prendre des mesures «coercitives» contre le Royaume-Uni pour pêche

Le siège est ciblé par les conservateurs dans le cadre de leur deuxième vague de poussée sur les sièges Red Wall.

Avant les élections, l’ancienne membre du cabinet fantôme, Diane Abbott, a affirmé que le leader travailliste devrait démissionner s’il perd son siège.

Après la perte humiliante de Hartlepool, Mme Abbott a averti que ce serait des “rideaux” pour Sir Keir s’il perdait un deuxième siège.

Mme Abbott a également indiqué que l’aile gauche du parti pourrait soutenir le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, pour une candidature à la direction.

Elle a déclaré au Guardian: “Le soutien de l’important électorat ethnique minoritaire peut permettre au parti de conserver le siège et à Starmer de s’accrocher en tant que leader travailliste.

“Mais si le Labour perd à nouveau, ce doit sûrement être des rideaux pour lui.

“Et alors, il se peut que le temps d’Andy Burnham soit venu.”

Bien qu’un bastion travailliste, en 2019, Batley et Spen ont été remportés par une majorité de seulement 3 525 voix.

Hartlepool, qui est maintenant conservateur, a été remporté par une majorité plus large de 3 596 lors des dernières élections générales, signe inquiétant pour Sir Keir.