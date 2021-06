Brexit news: la bataille du Brexit se profile alors que l’UE prétend que Lord Frost essaie de “se laver les mains” de l’accord | Politique | Nouvelles

Avant les négociations serrées sur le protocole d’Irlande du Nord la semaine prochaine entre Lord Frost et le vice-président de l’UE Maros Sefcovic, l’UE a également accusé M. Frost de « faire de la politique » avec les accords commerciaux post-Brexit de l’Irlande du Nord. Le protocole était l’un des principaux problèmes entourant le départ du Royaume-Uni de l’UE et a été convenu dans le cadre de l’accord de retrait du Brexit.

Une nouvelle série de contrôles des marchandises dans les ports de Belfast et de Larne en vertu du protocole a suscité la colère des syndicalistes alors que l’Irlande du Nord reste dans le marché unique de l’UE.

Bruxelles espère obtenir un accord sur le protocole ce mois-ci, qui comprendra une feuille de route indiquant comment le Royaume-Uni mettra en œuvre le protocole.

L’Express comprend que Bruxelles tient à montrer aux entreprises au nord de la frontière en Irlande que la Commission « se soucie » et veut résoudre le problème.

Quelque 26 problèmes ont été identifiés par les négociateurs, les plus controversés étant la vérification des normes sanitaires et phytosanitaires (SPS) et la réglementation des médicaments, mais des progrès n’ont été réalisés que dans trois domaines.

La commissaire européenne aux marchés des capitaux, Mairead McGuinness, a affirmé que Lord Frost et les ministres britanniques avaient tenté de «renverser la situation» en ce qui concerne l’Irlande du Nord.

Elle a déclaré que le Royaume-Uni « jouait à un jeu très dangereux » avec une approche dure et a accusé le gouvernement britannique d’attiser les tensions dans le Nord.

Elle a ajouté à l’Irish Independent : « Vous ne pouvez pas vous laver les mains d’un accord que vous avez façonné, conclu et signé.

« Ce n’est tout simplement pas crédible de faire ça. Et je suis sûr qu’il y a d’autres pays, y compris les États-Unis, qui examinent ce que fait le Royaume-Uni et posent peut-être des questions sur la crédibilité de conclure des accords avec le Royaume-Uni. »

LIRE LA SUITE: Carrie Johnson dans le rôle d’hôtesse principale pour la réunion du G7

Lord Frost a clairement indiqué que les contrôles effectués sur les marchandises entrant en Irlande du Nord en provenance du reste du Royaume-Uni pourraient avoir une incidence sur le processus de paix convenu dans le cadre de l’accord du vendredi saint.

Le nouveau chef du DUP, Edwin Poots, a également rencontré cette semaine le Taoiseach irlandais Micheal Martin au sujet des tensions entourant le protocole d’Irlande du Nord.

M. Poots a effectué sa première visite dans les bâtiments du gouvernement à Dublin après être devenu chef du parti après avoir averti que les relations entre l’Irlande du Nord et la République n’avaient “jamais été aussi mauvaises”.

À l’issue de la réunion, M. Martin a déclaré qu’il reconnaissait les “véritables inquiétudes” parmi les syndicalistes et les loyalistes au sujet du protocole.