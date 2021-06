Brexit news : la bureaucratie bruxelloise pourrait voir les tondeuses à gazon de fabrication britannique bannies de NI | Politique | Nouvelles

Le comité d’examen des Communes de l’UE a averti que la paperasserie pourrait signifier que les machines de construction britannique ne peuvent pas entrer dans la région. En vertu du règlement en cours d’élaboration par la Commission européenne, tous les équipements mécaniques doivent obtenir l’approbation de l’UE avant de pouvoir être vendus dans tout le bloc. Le comité a déclaré que cela devrait également être appliqué en Irlande du Nord en raison du protocole de l’accord sur le Brexit pour éviter une frontière dure.

Cela a soulevé la perspective d’un nouveau rebut sur le correctif de la frontière à moins que Downing Street ne choisisse de ne pas s’aligner sur les normes de l’UE.

Des députés inquiets affirment que le nouveau régime pourrait voir l’Irlande du Nord s’éloigner davantage du continent.

Cela survient alors que Bruxelles est sur le point d’accepter un cessez-le-feu de trois mois pour mettre fin demain à la guerre des saucisses du Brexit.

La querelle sur la vente de hamburgers et de saucisses a plongé les relations transmanche à un nouveau creux et a déclenché des protestations syndicalistes.

Afin de maintenir la frontière irlandaise ouverte, la zone reste effectivement partie intégrante du marché unique de l’UE et des contrôles sont désormais effectués sur certains produits en provenance du reste du Royaume-Uni.

Sir Bill Cash, président du comité d’examen de l’UE, a déclaré: «Les nouvelles propositions ont le potentiel d’avoir un impact significatif sur le commerce entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni, et les exportations britanniques vers l’Europe.

“Les coûts supplémentaires pour les tests sont susceptibles de signifier un frein aux résultats des entreprises ou des prix plus élevés pour les consommateurs. Compte tenu des conséquences des propositions, nous demandons au gouvernement de présenter sa position dès que possible. »

En vertu de l’actuelle « directive sur les machines » de l’UE, les contrôles de sécurité sont effectués en interne par les fabricants, à condition qu’ils soient conformes aux normes du bloc.

Mais les nouvelles propositions signifieront que les entreprises doivent faire vérifier leurs produits «à haut risque» de manière indépendante par des régulateurs approuvés par l’UE.

Tout, des tondeuses à gazon et des robots industriels utilisés pour construire des voitures aux objets de plus en plus quotidiens comme les imprimantes 3D et les drones, sera impacté par les changements.

Le marché britannique des tondeuses à gazon devrait valoir plus de 2 milliards de livres sterling d’ici 2024.

Le puissant comité d’examen de l’UE a déclaré: «Les nouvelles propositions, qui pourraient être mises en place d’ici 2024, exigeraient que tous les produits de machines à haut risque fassent l’objet de ces contrôles indépendants avant d’entrer sur le marché européen. Cela pourrait imposer une charge financière et administrative importante aux fabricants de machines exportant vers l’UE et à leurs chaînes d’approvisionnement. Les propositions modifieraient également les exigences de sécurité spécifiques de l’UE pour différents types de marchandises.

« Un autre point d’éclair potentiel entre le Royaume-Uni et l’UE traverserait la mer d’Irlande, selon le rapport. En vertu du protocole d’Irlande du Nord, un compromis permettant une frontière ouverte sur l’île d’Irlande, l’Irlande du Nord doit suivre les réglementations de l’UE sur un radeau de marchandises, y compris des marchandises mécaniques. Tous les biens produits ou importés en Irlande du Nord doivent respecter ces règles, même lorsqu’ils sont importés ou destinés à l’Angleterre, l’Écosse ou le Pays de Galles.

« Bien que ce ne soit pas un problème alors que les règles de l’UE et du Royaume-Uni restent les mêmes, lorsqu’elles ne le sont pas, elles créent un fossé réglementaire complexe entre deux parties du Royaume-Uni. Les marchandises fabriquées en Grande-Bretagne selon les normes britanniques pourraient être empêchées d’entrer dans NI si elles ne répondent pas aux nouvelles normes réglementaires de l’UE.