Brexit news: La campagne de financement pour le musée historique du Brexit de 650 K £ démarre | Politique | Nouvelles

Et l’ancien chancelier Lord Lawson fait partie de ceux qui appellent des personnes de tous les horizons politiques à participer pour collecter les 650 000 £ nécessaires pour transformer le rêve en réalité. La Grande-Bretagne a voté pour quitter le bloc le 23 juin 2016 et devait initialement rompre les liens le 29 mars 2019, deux ans après que le Premier ministre Theresa May a déclenché l’article 50.

Cependant, Mme May a échoué à trois reprises à obtenir son accord de retrait par le Parlement, un échec qui a finalement coûté son travail au député conservateur de Maidenhead – et a contraint le Royaume-Uni à demander une prolongation jusqu’au 31 janvier 2020. les administrateurs, ont déclaré que le temps était désormais compté.

Il a expliqué: «Il y a une histoire formidable derrière cela qui mérite d’être préservée.

«Si nous n’agissons pas rapidement, une grande partie du matériel du référendum sera perdue.

Nigel Farage, l’ancien chef du Brexit Party, figurera sans aucun doute en bonne place (Image: GETTY)

Manifestants du Brexit en 2018 (Image: GETTY)

«Les lacunes seront alors remplies d’idées fausses, de fausses nouvelles et de mythes.

«Notre objectif est de combler cette lacune au moment où c’est le plus facile, maintenant que les souvenirs sont frais, les greniers sont encore remplis de trésors, et avant que les objets et les histoires ne se perdent».

M. Deane a expliqué: «Pour y parvenir, nous devons faire appel aux personnes dont le travail doit être rappelé.

Les difficultés de Theresa May avec le Brexit ont été bien médiatisées (Image: GETTY)

«Notre objectif immédiat est de collecter 400 000 £ pour acheter une propriété, à quel point le projet peut devenir une entité de brique et de mortier.

«Le prochain objectif est de collecter 250 000 £ supplémentaires pour mettre en place le musée.

«Cela comprend le personnel possédant les antécédents appropriés en matière de conservation, d’archivage et d’administration.

Lord Lawson, ancien chancelier conservateur Nigel Lawson (Image: GETTY)

Lord Owen, ancien ministre des Affaires étrangères du Travail David Owen (Image: GETTY)

«C’est un moment passionnant dans le développement de notre projet, un moment qui permettra aux historiens d’avoir une vue d’ensemble, au-delà des gros titres partisans et qui accueillera tous.»

Les projets ont le soutien de politiciens, dont Lord Lawson et l’ancien ministre des Affaires étrangères Lord Owen, qui estiment tous deux que les futurs étudiants en histoire doivent voir tous les côtés d’un débat pour comprendre comment le Brexit est devenu une réalité.

Lord Lawson a déclaré: «Le débat sur l’évolution des relations du Royaume-Uni avec ses voisins et sa place dans le monde a été d’une importance nationale cruciale.

Brexit dans les premières pages d’Express (Image: Express)

«Nous devons capturer ces enregistrements et ces histoires pour la postérité.»

Lord Owen, ancien ministre des Affaires étrangères a ajouté: «Il s’agit d’une initiative importante reconnue par la Charity Commission et j’encourage tout le monde à y contribuer.»

Le projet dispose d’un site Web, museumofbrexit.uk, qui décrit son ambition de «créer un musée qui raconte l’histoire de ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Brexit.

Moments clés menant au Brexit (Image: Express)

«C’est l’histoire de la façon dont le Royaume-Uni – en termes officiels – a« mis en commun »(ou cédé), puis récupéré, notre souveraineté.»

Le musée est décrit comme «une collection publique qui raconte l’histoire du mouvement eurosceptique et de ses habitants à travers les décennies (et les pays), en commençant dans le contexte plus large de la définition de la souveraineté à travers les âges et de notre relation avec les grandes puissances européennes.

Il existe des plans supplémentaires pour une archive, une bibliothèque et une ressource de sensibilisation «fournissant un soutien continu à ceux qui travaillent sur les questions post-Brexit, en particulier aux eurosceptiques à l’étranger».