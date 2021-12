Brexit news : la chaîne allemande Deutsche Welle TV admet que les prédictions du chaos au Royaume-Uni ne se sont pas réalisées | Monde | Des nouvelles

Un reportage télévisé sur la chaîne allemande DW a admis que l’impact désastreux du Brexit sur l’UE « ne s’est pas réalisé ». Cependant, un économiste de premier plan a insisté sur le fait que le Royaume-Uni avait « de très mauvais résultats, donc en ce sens, le Brexit n’a clairement pas été à la hauteur ». Le reportage télévisé sur le diffuseur public reflétait « un an depuis que le Brexit est entré en vigueur et que le Royaume-Uni a quitté le marché unique et l’union douanière de l’UE ».

Alors que de nombreux experts prédisaient un désastre pour l’économie britannique, Daniel Winter, de DW Business, a déclaré : « Il est vrai que la plupart des prédictions désastreuses ne se sont pas réalisées.

« La livre a pris un peu de coups au début, mais s’est ensuite rétablie.

« La City de Londres n’est actuellement plus l’ombre d’elle-même.

« Le Premier ministre dit que ce sont des problèmes de démarrage, mais la Grande-Bretagne n’est pas encore, ou même sur le point de devenir un Singapour sur l’Atlantique Est, ce qui était en partie la vision. »

Il a ajouté: « La Grande-Bretagne fait face à un hiver de mécontentement. »

Carl Holm de DW a rapporté que les économistes indépendants s’attendent toujours à ce que le PIB du Royaume-Uni baisse de 4% à la suite du Brexit dans les années à venir.

Il a ajouté : Les exportations ont déjà chuté.

« Jusqu’à présent, le gouvernement britannique n’a pas été en mesure de tenir sa promesse concernant le Brexit. »

L’enquête a également révélé que 42% des personnes qui ont voté pour le congé en 2016 avaient une vision négative de la façon dont le Brexit s’était déroulé jusqu’à présent.

Cela intervient alors que le ministre en charge du Brexit, Lord David Frost, a démissionné du gouvernement de Boris Johnson la semaine dernière.

Lord Frost a depuis été remplacé par la ministre des Affaires étrangères Liz Truss.

On craint une nouvelle vague de perturbations au cours de la nouvelle année avec les nouvelles règles commerciales post-Brexit qui entreront en vigueur le 1er janvier.