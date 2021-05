Brexit news: la France accuse le Royaume-Uni de «jouer à des jeux politiques» sur le protocole de l’Irlande du Nord | Politique | Nouvelles

Clement Beaune, ministre français de l’Europe, a exhorté le gouvernement britannique à être “responsable” du protocole de l’Irlande du Nord. Les accords commerciaux post-Brexit ont maintenu le pays constitutif du Royaume-Uni dans le marché unique et l’union douanière de l’UE malgré le départ du Royaume-Uni du bloc.

Cela signifie qu’une nouvelle série de contrôles des marchandises dans les ports de Belfast et de Larne conformément aux termes du protocole ont été introduits.

S’adressant aux journalistes à la suite de discussions avec son homologue néerlandais, M. Beaune a déclaré: «Nous ne pouvons pas accepter qu’il y ait un jeu politique avec une question aussi sensible.

«C’est un élément central de la stabilité européenne, vous ne pouvez pas jouer avec cela.

«Nous ne jouerons jamais avec ça. Mais nous ne pouvons accepter que le protocole soit pris à la légère par aucune partie.

“Donc je dis juste, et nous en discutons bien sûr avec la partie britannique, ne jouez pas avec le protocole.”

Les tensions sont montées de la part des politiciens unionistes et des loyalistes en Irlande du Nord au sujet des accords commerciaux post-Brexit qui sont entrés en vigueur au début de 2021.

Les loyalistes ont organisé certaines des pires émeutes depuis des années en avril et la première ministre Arlene Foster a annoncé sa démission.

L’Irlande du Nord est toujours profondément divisée entre des syndicalistes pro-britanniques principalement protestants et des nationalistes pro-irlandais en grande partie catholiques.

LIRE LA SUITE: Crise de la BBC: une critique majeure annoncée après l’interview de Martin Bashir

Ceci malgré un accord de paix de 1998 qui a mis fin à trois décennies de violence contre la domination britannique.

Les syndicalistes pensent que le protocole menace le statut de l’Irlande du Nord au Royaume-Uni et la perspective d’une union avec l’Irlande voisine.

Le ministre du Cabinet, Lord Frost, a exhorté à conclure un accord d’ici le 12 juillet, lorsque les syndicalistes pro-britanniques commémorent chaque année les événements de la fin du XVIIe siècle qui ont enraciné la domination protestante sur la partie nord de l’Irlande catholique.

Mais M. Beaune, qui a eu des entretiens difficiles avec le ministre irlandais des Affaires étrangères Simon Coveney à Dublin plus tôt cette semaine avec le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian, a déclaré que le gouvernement britannique ne devrait pas essayer de plaider en faveur de la suppression du protocole.

Il a poursuivi: «Le protocole n’est pas un problème.

«Le protocole est la solution aux problèmes de frontières créés par le Brexit.»

Le nouveau chef du DUP, Edwin Poots, a affirmé que le protocole était “non distribuable” et a indiqué qu’il pourrait ordonner aux fonctionnaires d’arrêter les contrôles aux frontières si le problème n’est pas résolu.

M. Poots a ajouté hier soir: «Nous n’avons pas le personnel pour faire ce travail.

«Le nombre de vétérinaires requis est inexistant, il faut cinq ans pour former des vétérinaires, il y a déjà une pénurie de vétérinaires au Royaume-Uni.

«Ce que je dis et dis clairement, c’est que ce n’est pas pratique et ce n’est pas possible.

“Nous devons retourner à la planche à dessin, et je pense qu’il existe des solutions.”

En réponse aux commentaires de Beane, des sources de Whitehall ont déclaré à Express.co.uk que Lord Frost continuerait d’exhorter l’UE à faire un compromis sur le protocole.

Un responsable a déclaré à cette publication: «Nous adoptons une ligne dure sur le Protocole, Bruxelles doit nous écouter.»