Brexit news : la France demande à l’UE d’engager une action en justice contre le Royaume-Uni pour cause de pêche | Politique | Des nouvelles

Clément Beaune, ministre français des Affaires européennes, a déclaré que Paris demanderait à la Commission européenne d’envisager des poursuites judiciaires contre la Grande-Bretagne au sujet des licences de pêche. Cela intervient après que M. Beaune a déclaré que la France avait obtenu 93% des licences demandées pour permettre à ses pêcheurs de débarquer dans les eaux britanniques.

La ministre des Maritimes, Annick Giradin, a déclaré que 73 demandes étaient toujours en suspens.

M. Beaune, un proche allié du président français Emmanuel Macron, a insisté sur le fait que Paris demanderait désormais l’aide de la Commission européenne pour obtenir l’approbation du reste des licences.

Il a déclaré: « La prochaine étape consistera à demander à la Commission dans les prochains jours de convoquer le Conseil de partenariat comme prévu dans l’accord commercial sur le Brexit pour régler un problème. »

M. Beaune a ajouté: « Nous demanderons à la Commission dans les prochains jours d’entamer une procédure judiciaire pour obtenir les licences auxquelles nous avons droit. »

La Grande-Bretagne a quitté la politique commune de la pêche de l’UE et a repris le contrôle de sa zone de pêche côtière exclusive de 6 à 12 milles.

Le nombre de captures de l’UE sera également réduit de 25 % au cours des cinq prochaines années, tandis que les bateaux de pêche de l’UE doivent fournir des preuves historiques du débarquement dans les eaux britanniques avant le Brexit.

Les différends ont depuis fait rage sur l’interprétation des règles, tandis qu’au début de l’année, des bateaux français ont bloqué le principal port de Jersey et menacé de couper l’approvisionnement en électricité si leurs demandes n’étaient pas satisfaites.

Le Royaume-Uni a délivré plus de 1 000 licences à des navires de l’UE et des pourparlers intensifs se sont poursuivis entre Londres et Paris ces dernières semaines.

Le week-end dernier, 23 demandes supplémentaires ont été approuvées par les autorités britanniques.

Quelque 18 demandes ont été acceptées pour des navires de remplacement qui avaient pu présenter de « nouvelles preuves » d’avoir déjà pêché dans des fonds britanniques, a déclaré une porte-parole du gouvernement.

Jersey a également délivré des licences permanentes à cinq autres navires.

Le gouvernement britannique a constamment déclaré qu’il n’accorderait des licences de pêche qu’aux navires qui respectent les critères énoncés dans l’accord commercial sur le Brexit signé en décembre dernier.

Les navires de l’UE doivent prouver qu’ils ont pêché dans les eaux britanniques pendant une journée au cours de chacune des quatre années entre 2012 et 2016.

Pour les bateaux de l’UE opérant à Jersey et à Guernesey, ils sont tenus de fournir la preuve d’une pêche de plus de 10 jours au cours d’une année entre 2012 et 2016.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré à Express.co.uk : « Notre approche en matière de licences a été raisonnable et entièrement conforme au TCA.

«Nous avons des navires autorisés pour lesquels des preuves suffisantes ont été fournies pour démontrer qu’ils sont éligibles à l’accès en vertu de la TCA.

« Lorsque cette preuve n’a pas été fournie, les licences n’ont pas été délivrées. »

Reportage supplémentaire de Maria Ortega.