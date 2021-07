Brexit news : la France interdit aux pigeons britanniques d’entrer dans l’UE pour le championnat d’Europe | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Contrairement à Gareth Southgate et à son équipe d’Angleterre, une énorme quantité de pigeons britanniques s’est vu refuser la chance d’atteindre une grande finale européenne. En effet, ils ne bénéficient pas d’une exemption des règles de transport et des certificats de santé. Les règles strictes signifient que les pigeons ne peuvent pas être facilement transportés du Royaume-Uni vers la France et l’Espagne, où se déroulent la plupart des courses bien connues.

Cela signifie également qu’une quarantaine de 21 jours doit être mise en place, ce qui, selon de nombreux colombophiles, ne convient pas aux pigeons d’élite.

Les colombophiles britanniques ont perdu le privilège de la libre circulation le 31 décembre lorsque le Royaume-Uni a quitté la période de transition du Brexit et le marché unique et l’union douanière de l’UE.

Stuart Wilcox, 48 ans, qui élève et fait courir des pigeons depuis l’âge de quatre ans, a déclaré au Telegraph : “Nous avons une belle histoire dans ce sport. Tout comme l’Angleterre peut se qualifier pour la finale de l’Euro, nous avons des oiseaux qui peut battre les meilleurs d’Europe.

“Pour le moment, l’Angleterre va essayer de conquérir l’Europe. Malheureusement, nous n’avons pas cette opportunité.”

Pour de nombreux colombophiles britanniques, c’était la première fois qu’ils ne pouvaient pas rivaliser avec les meilleurs d’Europe.

L’Irlande du Nord pourrait toujours rivaliser car elle fait partie du marché unique afin d’éviter une frontière irlandaise dure.

On estime que plus de 50 000 pigeons sont élevés spécifiquement pour courir en France chaque année.

Et la Royal Pigeon Association demande maintenant à l’UE de résoudre le problème.

LIRE LA SUITE: Indignation du Brexit après que la France a déclaré que l’anglais n’avait “aucune légitimité”

La géographie et la distance rendent également presque impossible la course au Royaume-Uni.

Les races européennes sont aussi beaucoup plus établies.

L’histoire de la colombophilie britannique pourrait être en jeu ici, car de nombreux pigeons sont des descendants de pigeons messagers utilisés pendant la Première Guerre mondiale.

M. Wilcox a déclaré: “L’avenir des courses de pigeons au Royaume-Uni est grave sans que nous puissions élever des pigeons voyageurs du sud, de France, de Belgique et d’Espagne.

“Nous commençons à courir en avril et allons jusqu’en juillet. Nous avons perdu cette année. La France nous a refusé l’accès pour faire courir nos oiseaux.

“C’est un vrai combat, il y a un très mauvais environnement politique. Notre sport est vraiment en danger de s’effondrer.”

Un responsable de l’UE a confirmé qu’une exemption pour les pigeons britanniques était peu probable, tandis qu’une source du gouvernement britannique a déclaré qu’elle encourageait l’UE “à agir de manière pragmatique dans le cadre de notre nouvelle relation commerciale”.