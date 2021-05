Brexit news: La France jalouse du Brexit Grande-Bretagne: plaidoyer de la campagne pour copier les plans britanniques | Politique | Nouvelles

Brexit: David McCredie discute de l’accord commercial du Royaume-Uni avec l’Australie

Le Premier ministre et le secrétaire aux Transports, Grant Shapps, ont dévoilé leur plan ambitieux visant à créer un nouvel organisme du secteur public chargé de superviser les chemins de fer britanniques. M. Shapps a déclaré jeudi que le nouvel organe simplifierait un système “trop ​​compliqué”.

Cette décision a été décrite dans le quotidien français Le Monde comme une “profonde réorganisation du système ferroviaire”.

Ils ont écrit: «Peu à peu, sans vraiment le dire, Boris Johnson a démêlé point par point la révolution Thatcher.

«Après une forte augmentation des dépenses de l’État, la pandémie de Covid-19 l’exige, le Premier ministre britannique met en œuvre une profonde réorganisation du système ferroviaire, sapant largement la privatisation lancée en 1994.

“Jeudi 20 mai, le gouvernement britannique a annoncé la création d’une société publique qui supervisera désormais l’exploitation des trains au Royaume-Uni.”

Les militants de Frexit ont sauté sur l’occasion de féliciter le Royaume-Uni pour son succès politique, affirmant que le Brexit en était au cœur.

Partageant l’article du Monde sur Twitter, le secrétaire général adjoint de Generation Frexit, Hugo Sonnier, s’est moqué des sceptiques du Brexit qui affirmaient que le Royaume-Uni ferait face à un destin catastrophique avant le référendum sur le Brexit.

Il a plaisanté: “Les nouvelles du pays sont tombées dans l’abîme du Brexit.

“Reprenons le contrôle! Frexit!”

Great British Railways (GBR) possédera et gérera l’infrastructure ferroviaire, émettra des contrats avec des entreprises privées pour faire circuler des trains, fixer la plupart des tarifs et des horaires et vendre des billets.

Il absorbera Network Rail dans le but de mettre fin à ce que le ministère des Transports (DfT) a qualifié de «système de jeu du blâme» entre les opérations ferroviaires et ferroviaires en cas de perturbation.

M. Shapps a déclaré que lors du fiasco du calendrier de 2018, il n’y avait pas de «gros contrôleur» en charge du système, faisant référence aux histoires de Thomas The Tank Engine.

Il a déclaré à Sky News: “C’est trop compliqué.

«Mais je ne veux pas non plus revenir à l’époque de British Rail.

«Nous avons eu une diminution du nombre de passagers et des gares ferroviaires fermées.

“Ce sera toujours avec la participation du secteur privé, qui gérera les concessions, fera circuler les trains proprement dits, mais ils seront payés pour faire circuler ces trains à l’heure, les garder en ordre et propres, et ce sera une seule organisation qui vous vendra les billets. et exécuter le calendrier. “

Le ministre du Cabinet, qui se décrit comme un banlieusard qui veut «un chemin de fer qui fonctionne», a ajouté: «C’est une simplification que je pense que les gens salueront largement».

Le plan Williams-Shapps pour le rail a été publié sous forme de livre blanc.

Il est basé sur les recommandations d’une revue de l’industrie réalisée par l’ancien PDG de British Airways Keith Williams à la suite de l’introduction chaotique de nouveaux horaires en mai 2018.

Le plan devait initialement être publié à l’automne 2019 mais a été retardé par les élections générales et la pandémie de coronavirus.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré: «Je suis un fervent partisan du rail, mais depuis trop longtemps, les passagers n’ont pas eu le niveau de service qu’ils méritent.

“En créant Great British Railways et en investissant dans l’avenir du réseau, ce gouvernement fournira un système ferroviaire dont le pays pourra être fier.”

Le GBR ne devrait pas être créé avant 2023.

Son logo sera une version mise à jour de la double flèche de British Rail.

Il sera publié à une date ultérieure.

De nombreuses réformes seront apportées avant le lancement de l’organisme.

Des abonnements flexibles seront introduits, offrant des économies sur certains itinéraires pour les personnes qui se rendent au travail deux ou trois fois par semaine.

Ceux-ci seront mis en vente le 21 juin pour une utilisation sept jours plus tard.

Il y aura également un “déploiement significatif” de plus de billetterie pay-as-you-go, sans contact et numérique sur les smartphones, a déclaré le ministère des Transports (DfT).

Les franchises ferroviaires ont effectivement pris fin lorsque le gouvernement a repris les passifs financiers des opérateurs en mars 2020 pour maintenir les services en marche au milieu de l’effondrement de la demande causé par la pandémie de coronavirus, pour un coût de 12 milliards de livres sterling.

Les accords d’urgence seront remplacés par des contrats de services passagers, GBR engageant des entreprises privées pour l’exploitation des trains.

Ce modèle de concession est similaire à celui utilisé pour les services London Overground et Docklands Light Railway par Transport for London.

Le nouvel organisme précisera la plupart des horaires et des tarifs.

Les opérateurs seront incités à offrir des services de haute qualité et à augmenter le nombre de passagers.

M. Williams a commenté: “Notre plan est construit autour du passager, avec de nouveaux contrats qui donnent la priorité à d’excellentes performances et à de meilleurs services, à de meilleurs tarifs, et à créer un leadership clair et une réelle responsabilité lorsque les choses tournent mal.”