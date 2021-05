Brexit news : la France, l’Allemagne et l’Italie demandent de nouveaux accords avec le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Des pourparlers seraient menés dans les coulisses par les ambassadeurs, les ministres et leurs équipes pour voir s’il existe un moyen pour les pays de renforcer leurs liens avec le Royaume-Uni. Cette évolution intervient après que la Grande-Bretagne a déclaré qu’elle n’était pas intéressée à forger des liens de coopération plus étroits en matière de sécurité et de politique étrangère avec l’UE.

La quête des trois principales puissances européennes de s’associer au Royaume-Uni dans le domaine de la défense intervient quelques mois seulement après que le Royaume-Uni a rejeté une composante étrangère et de sécurité lors de la signature d’un accord commercial post-Brexit avec Bruxelles.

Selon le Guardian, les gouvernements de Paris, Berlin et Rome souhaitent chacun signer leurs propres accords avec le gouvernement de Boris Johnson pour ouvrir la voie à une plus grande coopération sur les questions de défense.

Plus tôt ce mois-ci, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a accepté de relancer la réunion annuelle des ministres français et britannique de la Défense et des Affaires étrangères.

La dernière fois que le rassemblement a eu lieu, c’était en 2019 en Bretagne.

L’année dernière, les négociations commerciales sur le Brexit et la pandémie de Covid ont fait échouer la réunion.

Son signal a donné de l’espoir à ceux qui cherchaient à voir la France et la Grande-Bretagne forger de solides relations post-Brexit dans les années à venir.

Il a déclaré : « Sur de nombreuses questions, nous avons des points de vue congruents, une analyse partagée ou des intérêts communs.

“Nous sommes voisins. Nous ne pouvons pas rester immobiles à nous regarder les uns les autres.”

Plus tôt ce mois-ci, le Royaume-Uni a envoyé deux navires de guerre dans les îles anglo-normandes après que des pêcheurs français eurent bloqué un port.

Ils exprimaient leur colère face au retard des licences de pêche post-Brexit.

Au sommet du G7 du mois prochain, les dirigeants discuteront d’un large éventail de sujets, dont le commerce.

Les ministres du Commerce des riches nations occidentales du Groupe des Sept (G7) ont appelé les pays démocratiques à se rallier aux réformes du système commercial mondial actuel et, ensemble, ils ont critiqué ceux qui sapent ce système.

Dans un communiqué publié par la Grande-Bretagne, ils ont déclaré : « Nous, les ministres du Commerce du G7, sommes unis dans notre engagement en faveur du commerce libre et équitable en tant que principes et objectifs fondamentaux du système commercial multilatéral fondé sur des règles, ainsi que de la modernisation des échanges internationaux. règles commerciales.”

Le Royaume-Uni assure la présidence tournante du G7 cette année et accueille donc le rassemblement.

Les plus grands politiciens du monde assisteront à une série de réunions à enjeux importants à l’hôtel cinq étoiles Carbis Bay du 11 au 13 juin.

Dans le but d’envoyer un message puissant aux participants, le gouvernement britannique a déclaré que le sommet serait « vert ».

Dans le cadre d’une démarche respectueuse de l’environnement, le sommet est dans la mesure du possible exempt de plastique à usage unique.