Brexit news : la France menace de torpiller les négociations sur le Brexit pour se venger de l’accord AUKUS | Politique | Nouvelles

Le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, a suggéré que la décision du Royaume-Uni de se ranger du côté de Washington et de Canberra dans le conflit aurait un impact sur les pourparlers visant à résoudre les problèmes frontaliers post-Brexit en Irlande du Nord. S’exprimant avant une réunion ministérielle de l’UE à Bruxelles, il a déclaré : « Nous voyons avec le Brexit, nous voyons avec le projet AUKUS, que nous devons d’abord rétablir la confiance… nous devons discuter ensemble. Nous ne sommes pas dans ce contexte pour le moment.

Il a accusé Downing Street d’avoir porté atteinte à la “confiance” transmanche en signant le pacte militaire AUKUS.

Et dans une attaque directe contre Boris Johnson, il a suggéré que le Royaume-Uni avait rejoint l’alliance en tant que « partenaire junior » après avoir subi des « pressions » du président américain Joe Biden.

M. Beaune a suggéré que les querelles sur l’Irlande du Nord et les droits de pêche post-Brexit avaient déjà nui à la confiance avant l’annonce de l’alliance AUKUS.

Il a ajouté : « Il y a une relation difficile avec le Royaume-Uni. Nous avons signé un accord et nous constatons encore aujourd’hui qu’en matière de pêche et du protocole irlandais, ces accords ne sont pas bien appliqués et ne sont pas pleinement respectés.

«Nous voulons donc être extrêmement clairs et répéter que l’accord doit être respecté. C’est aussi une question de confiance, de parole, de respect des intérêts des Européens. Nous ne pouvons pas dire que nous prenons les choses qui nous conviennent et oublions celles qui ne nous conviennent pas.

Il a promis de poursuivre la réponse intransigeante de Paris au pacte sur les sous-marins, qui a vu l’Australie déchirer un accord pour acheter des navires à moteur diesel à la France.

M. Beaune a déclaré aux journalistes: “Cela crée une situation difficile, nous devons être lucides, nous devons être conscients que nous devons être fermes.

“C’est en tant que Français mais en tant qu’Européens car c’est une question de la manière dont nous travaillons ensemble en tant qu’alliés que nous restons notamment entre les États-Unis et l’UE.”

L’Allemagne devrait se ranger derrière la France dans le différend sur l’alliance militaire AUKUS.

Michael Roth, son ministre des Affaires européennes, a suggéré que l’UE devrait poursuivre ses projets de développement de capacités militaires à l’échelle du bloc.

“Nous devons tous nous asseoir à une table, la confiance perdue doit être regagnée et ce ne sera bien sûr pas facile mais bien sûr, nous voulons contribuer de manière constructive.”

Le chef de l’UE pour le Brexit, Maros Sefcovic, devrait dévoiler aujourd’hui ses plans pour mettre fin à l’impasse sur le protocole controversé sur l’Irlande du Nord de l’accord sur le Brexit.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega et Monika Pallenberg