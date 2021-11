Brexit news: la France «obsédée» par l’UE intensifie la pression sur le Brexit avec une nouvelle menace de pêche | Politique | Nouvelles

La France et la Grande-Bretagne se disputent toujours les droits de pêche post-Brexit, Paris appelant de plus en plus Bruxelles à faire « pression » sur le Royaume-Uni et à soutenir la France.

Le ministre français de l’Europe, Clément Beaune a déclaré vendredi à BFM TV que le gouvernement d’Emmanuel Macron n’abandonnera jamais les pêcheurs français et poursuivra son « obsession » contre les dernières règles de pêche du Royaume-Uni.

Il a dit : « Il n’y a pas d’abandon de nos pêcheurs.

« Nous nous battons avec eux et pour eux, nous continuerons, avec deux obsessions : le dialogue et la pression de la France et de l’Union européenne. »

Faisant écho à ses propos, le président Macron a déclaré qu’une dispute sur l’octroi de licences de pêche « joue avec nos nerfs ».

Un différend post-Brexit est né sur l’octroi de licences de pêche pour les mers au large des côtes britanniques et autour de Jersey, Paris menaçant d’empêcher les bateaux britanniques de débarquer leurs captures dans les ports français si la dispute n’est pas résolue.

Et vendredi, M. Macron a déclaré qu’il continuerait à se battre pour ses pêcheurs.

S’adressant aux journalistes, M. Macron a déclaré : « Nous allons continuer à nous battre, nous n’abandonnerons pas nos pêcheurs ».

Les menaces françaises ont été retirées de la table tandis que la Commission européenne a négocié des pourparlers entre les deux parties, mais M. Macron a semblé suggérer que les négociations prenaient trop de temps.

La ministre de la Maritime Annick Girardin a déclaré plus tôt vendredi que la France « continuerait à se battre chaque jour pour obtenir ce qui devrait être le nôtre et pour que ces 150 permis arrivent ».

Le ministre du Brexit, Lord Frost, a rencontré Clément Beaune et la Commission pour tenter de trouver une réponse à la querelle sur les petits navires.

Mais le différend n’a pas encore été résolu et Paris a insisté sur le fait que les sanctions – qui pourraient inclure une interdiction aux chalutiers britanniques de débarquer leurs captures dans les ports français et des contrôles douaniers plus stricts pour entraver le commerce transmanche – restent « sur la table » si un l’accord ne peut être conclu.

Les Français ont également menacé de couper l’alimentation électrique de Jersey.

Macron et le Premier ministre Boris Johnson ont brièvement discuté de la dispute à Rome le 31 octobre, mais il y avait peu de signes que le différend serait résolu.

Les deux dirigeants subissent des pressions nationales pour rester fermes.

« Je refuse de revenir à une discussion bilatérale », a déclaré M. Macron, car « ce n’est pas une question pour la France et les Britanniques, mais une question de respect de votre parole ».