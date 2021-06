Brexit news: la France riposte à Boris alors que la dispute en Irlande du Nord éclate | Politique | Nouvelles

in

Le président français a été accusé d’avoir affirmé que l’Irlande du Nord est un pays distinct du Royaume-Uni lors d’une réunion bilatérale tendue avec Boris Johnson hier matin, laissant le Premier ministre stupéfait. Malgré les protestations du gouvernement britannique, Paris a réitéré aujourd’hui ses propos.

Les frictions sur le protocole d’Irlande du Nord ont intensifié les tensions entre le Royaume-Uni et l’UE ces derniers jours.

M. Johnson a averti que les contrôles douaniers sur les marchandises introduites sur les marchandises voyageant en Irlande du Nord à travers la mer d’Irlande placent effectivement une frontière dans tout le Royaume-Uni.

Une source britannique affirme que le Premier ministre a tenté d’expliquer les problèmes en demandant à M. Macron d’imaginer des contrôles sur les marchandises voyageant de Toulouse à Paris.

Le président français aurait répondu en disant que la question était différente car Toulouse et Paris étaient un seul pays.

M. Johnson a été choqué et stupéfait par l’ignorance, faisant rage aux médias par la suite “le Royaume-Uni est un seul pays et un seul territoire” et l’UE “a juste besoin de se mettre cela dans la tête”.

Revenant sur les propos de ce matin, une source diplomatique française a déclaré : “Je suis certain que le Premier ministre sait que l’Irlande du Nord ne fait pas partie de la Grande-Bretagne”.

Alors que la Grande-Bretagne fait référence au continent de l’Angleterre, de l’Écosse et du Pays de Galles, le Royaume-Uni fait référence au continent et à l’Irlande du Nord comme un seul pays et une seule zone économique.

“Le président a déclaré que Toulouse et Paris faisaient partie d’une même zone géographique et que l’Irlande du Nord était sur une île”, a ajouté l’Elysée.

“Le président tient à souligner que la situation était assez différente et qu’il n’était pas juste de faire ce genre de comparaison.”

Blâmant le Royaume-Uni pour les problèmes commerciaux entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, la source a déclaré que M. Macron a affirmé que la perturbation des échanges était une conséquence du Brexit.

“Il a rappelé au Premier ministre que la sortie du Royaume-Uni de l’UE était une décision britannique et qu’il fallait s’en tenir à la parole donnée”, ont-ils déclaré.

“Le président a ensuite ramené la conversation sur les questions clés du G7.”

Plus à venir…