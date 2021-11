La querelle du Brexit sur les licences de pêche dans les eaux britanniques s’est intensifiée vendredi alors que les pêcheurs français bloquaient temporairement le port de Calais et le tunnel sous la Manche dans le but de perturber le transport de marchandises entre la France et le Royaume-Uni.

La Grande-Bretagne, quant à elle, affirme que seuls les navires dépourvus de la documentation appropriée ne disposent pas des licences pertinentes.

Jean Luc Hall, directeur général du Comité national de la pêche maritime et de l’agriculture marine, a déclaré : « Le Royaume-Uni est le seul à bénéficier à 100 % de l’accord conclu le 24 décembre dernier.

Les entreprises de pêche qui n’ont pas accès aux eaux britanniques, a-t-il déclaré, subissent une perte de 30 à 50 pour cent de leur chiffre d’affaires.

Il s’est plaint : « Ce n’est pas normal que 11 mois plus tard nous soyons toujours au même point sur un certain nombre de questions. »

Cela survient alors que la Commission européenne, qui a assuré la médiation des pourparlers entre les deux pays, a exhorté le Royaume-Uni à résoudre le problème de la pêche d’ici le 10 décembre.

Appelant à « plus de fermeté » de la part de la Commission, M. Call a déclaré que ce sont eux qui sont « censés faire respecter cet accord ».

Il a qualifié l’ultimatum du 10 décembre de premier « signe encourageant ».

Il a dit : « C’est-à-dire que si le 10 décembre il n’y a pas de progrès significatif, a priori il [the EU] pourrait mettre en œuvre les mesures de rétorsion prévues par l’accord.

Dans une lettre divulguée à la présidente de la Commission Ursula von der Leyen le mois dernier, le Premier ministre français Jean Castex a déclaré : « Si aucune solution satisfaisante n’est trouvée dans ce contexte, l’Union européenne devra appliquer l’article 506 de l’accord de commerce et de coopération et prendre des mesures correctives mesures, d’une manière proportionnée aux dommages économiques et sociaux résultant des manquements.

Un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré: « Nous avons autorisé près de 1 700 navires de l’UE au total; notre approche en matière de licence a été raisonnable et pleinement conforme à nos engagements dans l’accord de commerce et de coopération. »

Un porte-parole de Downing Street a ajouté : « Nous sommes déçus par les menaces de manifestations.

« Il appartiendra aux Français de veiller à ce que des actions illégales ne soient pas menées et que le commerce ne soit pas affecté. »

Reportage supplémentaire de Maria Ortega