Brexit news: La fureur de la pêche alors que l’état d’urgence est appelé dans la Manche contre les superchalutiers de l’UE | Politique | Nouvelles

Brexit : l’UE complique les accords de pêche à Jersey, selon Thompson

Des groupes de pêcheurs d’Eastbourne, Hastings, Thanet, Newhaven et Lowestoft, ainsi que la New Under Ten Fishermen’s Association (NUTFA), la New Economics Foundation, Angling Trust, les entreprises de pêche Sole of Discretion et Pesky Fish et Greenpeace ont tous signé une déclaration commune. Ils appellent Boris Johnson et son gouvernement du Parti conservateur à “prendre des mesures urgentes pour protéger les communautés de pêcheurs et nos océans”. Dans la Manche, les plans proposent que les superchaluts de plus de 100 mètres, les chalutiers de fond et les lanceurs de mouches soient immédiatement interdits pour les 10 aires marines protégées (AMP) au large qui ont été désignées – à plus de 12 milles marins de la côte.

Greenpeace a déclaré : « Cela aidera les écosystèmes marins à se remettre de la pression intense de la pêche et des impacts sur les fonds marins, revitalisera les populations de poissons et aidera les pêcheurs locaux en augmentant les captures et en ravivant les communautés côtières.

“Et ce serait une étape vitale vers l’objectif scientifiquement soutenu de protéger pleinement au moins 30% de nos océans d’ici 2030.”

Les groupes demandent une interdiction immédiate des chalutiers pélagiques de plus de 55 mètres, ainsi que des lanceurs de mouches, “en raison de l’objectif de précaution de la Loi sur les pêches, et sur la base de l’immense menace que ces méthodes de pêche font peser sur les moyens de subsistance des pêcheurs le long de la côte sud”.

Greenpeace a déclaré que cela “protégerait également les pêcheurs locaux de tout déplacement de navires industriels interdits dans les AMP au large de la Manche”.

Les groupes souhaitent une “évaluation complète et approfondie des impacts environnementaux et économiques locaux des deux méthodes de pêche dans les eaux de la Manche avant toute décision d’octroi de licences de pêche”.

Dans le sud de la mer du Nord, à l’instar de la Manche, un appel est lancé pour que les chalutiers pélagiques de plus de 55 mètres et les lanceurs de mouches soient immédiatement interdits de tout le plan d’eau.

C’est encore une fois au même motif que celui proposé pour les interdictions en Manche et permettrait également « de protéger les pêcheurs locaux de tout déplacement de navires industriels interdits dans les AMP au large de la Manche ».

Encore une fois, ils souhaitent qu’une évaluation détaillée des impacts environnementaux et économiques locaux des deux méthodes de pêche soit menée avant toute décision concernant l’octroi de licences de pêche.

Greenpeace a déclaré dans un communiqué de presse: “Les pêcheurs des côtes sud et est ont vu leurs moyens de subsistance dévastés après des années de pêche industrielle incontrôlée par des chalutiers à impulsions, des superchaluts et des lanceurs à mouches.

“Cela a gravement appauvri les populations de poissons, en particulier dans les eaux côtières, laissant certains pêcheurs locaux sans plus rien à attraper. Moins d’un tiers des principales populations de poissons du Royaume-Uni sont en bonne santé.

“Les supertrawlers, qui appartiennent tous à l’UE, passent des milliers d’heures à pêcher dans les eaux britanniques chaque année, y compris dans les zones marines protégées.

“Les temps de pêche des supertrawlers dans les zones marines protégées du Royaume-Uni ont augmenté de 1 000 pour cent entre 2017 et 2020.

“Les tireurs à la mouche industriels ont commencé à concentrer leurs opérations sur les eaux britanniques au large des côtes sud et est à la suite de l’interdiction du chalutage à impulsions électriques.

« Le tir à la mouche est une méthode de pêche industrielle très efficace avec une immense capacité de capture, qui constitue une menace pour les populations de poissons et les fonds marins.

Jerry Percy, directeur de la New Under 10s Fishermen’s Association, a déclaré : « C’est vraiment très simple.

« La flotte côtière à petite échelle que le gouvernement a juré de protéger est désormais contrainte de voir ses moyens de subsistance présents et futurs se détruire sous leurs yeux.

“Tout d’abord par l’énorme flotte de puissants chasseurs à mouche appartenant à l’UE qui ont inexplicablement vu toutes les limites de capture supprimées pour leurs espèces cibles, et deuxièmement, par les énormes chalutiers pélagiques de l’UE réduisant la résilience des stocks de la Manche à l’impact du changement climatique tout en menaçant populations de dauphins et de marsouins.

“Tragiquement, il semble que seul Greenpeace ait été disposé à prêter son poids politique et pratique à la défense de nos pêcheurs côtiers et de nos communautés.”

Chris Thorne, chargé de campagne pour les océans à Greenpeace UK, a déclaré : « Nous avons été en mer tout l’été pour témoigner de la destruction qui a eu lieu dans la Manche et les eaux voisines.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec les pêcheurs locaux, et lorsque vous êtes sur l’eau avec eux, c’est très clair ; nos communautés de pêcheurs sont au point de rupture.

« Ils ne survivront pas plus longtemps sans une action urgente du gouvernement.

« Les communautés de pêcheurs, les pêcheurs, les capitaines de charter et les groupes environnementaux soutiennent ces mesures qui constitueront une étape importante vers la protection complète d’au moins 30 % de nos océans d’ici 2030.

“Nous espérons qu’en se rassemblant pour lutter pour la même chose, notre gouvernement commencera enfin à prendre des mesures pratiques pour atteindre cet objectif.

« Si ces demandes sont ignorées, il est clair que les ministres se rangent du côté des sociétés de pêche multinationales qui détruisent nos océans, au lieu des pêcheurs locaux qui sont l’épine dorsale de nos communautés côtières. »