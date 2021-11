Dans un rapport, le NAO a affirmé que la nouvelle frontière avait été « largement réussie » car les longues files d’attente prévues avaient été évitées. Alors que de nombreux Remainers ont pu prédire une catastrophe à la frontière, le rapport a affirmé que bon nombre des mesures mises en place avaient été suffisantes, malgré la tâche monumentale à laquelle étaient confrontés les responsables. Le rapport a également affirmé que le protocole d’Irlande du Nord avait été un défi pour le Royaume-Uni.

En effet, pour cette raison, il a demandé au gouvernement de mettre en œuvre toute modification de l’accord le plus rapidement possible.

Gareth Davies, le chef du NAO, a déclaré : « Nous reconnaissons les réalisations importantes du gouvernement, des ministères et des tiers dans la fourniture de la capacité opérationnelle initiale nécessaire à la frontière pour la fin de la période de transition.

« Cependant, cela a été fait en partie en utilisant des mesures provisoires et en retardant l’introduction de contrôles complets des importations.

« Beaucoup plus de travail est nécessaire pour mettre en place un modèle de frontière qui réduit le risque de non-respect des règles commerciales internationales, ne nécessite aucune correction temporaire et est moins compliqué et pesant pour les utilisateurs de la frontière. »

Afin de faciliter les échanges commerciaux, le Royaume-Uni a retardé l’introduction des contrôles aux frontières pour les marchandises de l’UE.

Ces contrôles entreront désormais en vigueur le 1er janvier 2022.

Les déclarations de sûreté et de sécurité et les contrôles des aliments frais ne seront pas requis avant le 1er juillet 2022.

En revanche, l’UE a déployé des contrôles complets à partir du 1er janvier 2021, ce qui a déclenché des problèmes avec le gouvernement britannique.

« Quitter l’UE a obligé les entreprises à faire face à plus de paperasse et à des coûts supplémentaires.

« Le gouvernement doit aider les entreprises à s’adapter aux nouvelles règles et mettre en place des contrôles aux frontières qui fonctionnent pour tous. »

Lord Frost rencontrera Maros Sefcovicon vendredi pour discuter des questions entourant le protocole d’Irlande du Nord.

Lord Frost a affirmé que les conditions de déclenchement de l’article 16 étaient déjà réunies.

La rencontre avec son homologue de l’UE intervient après que le ministre du Brexit a rencontré jeudi Clément Beaune.

Le couple a discuté du protocole d’Irlande du Nord et des licences de pêche pour utiliser les eaux autour de Jersey.