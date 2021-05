Brexit news: la Grande-Bretagne a dit de faire équipe avec la Suisse pour mettre fin aux brutes bruxelloises “petites” | Monde | Nouvelles

Et Jayne Adye a déclaré au Premier ministre Boris Johnson qu’il devait s’associer à Berne pour contrecarrer l’agenda expansionniste du bloc – et dénoncer sa «fragilité». Des années de négociations visant à lier plus étroitement la Suisse au marché unique de l’Union européenne se sont effondrées mercredi, lorsque le gouvernement suisse a abandonné un projet de traité de 2018 qui aurait consolidé les liens avec son plus grand partenaire commercial.

Confronté à une opposition farouche au pacte au niveau national, le cabinet suisse a déclaré qu’il interromprait les pourparlers et chercherait une autre voie à suivre.

Mme Adye a déclaré à Express.co.uk: «Les récentes discussions entre l’UE et la Suisse ont un sentiment très familier à tous ceux qui ont été impliqués dans les négociations sur le Brexit.

«Tout comme ils l’ont fait avec le Royaume-Uni, l’UE tente d’imposer son agenda à la Suisse, sans égard pour la souveraineté nationale.»

Elle a ajouté: «Ce n’est pas nouveau pour les Suisses, et leur résilience face aux menaces de l’UE montre que nous avons beaucoup à apprendre d’eux sur la manière de traiter Bruxelles pour les décennies à venir.

«Les bureaucrates de l’UE se considèrent comme la force dominante en Europe, devant laquelle tous devraient se prosterner avant.»

Mme Adye a déclaré: «C’est un récit que le Royaume-Uni devrait travailler avec la Suisse pour détruire.

JUST IN: Esturgeon contraint à des excuses humiliantes après une erreur avec des lettres de jab

«Cela met fin aux négociations sur le projet de l’InstA (traité).»

Les relations économiques UE-Suisse sont actuellement régies par plus de 100 accords bilatéraux remontant à 1972, qui restent en vigueur.

Cependant, s’éloigner d’un accord pourrait, à terme, perturber et mettre en danger l’adhésion de facto de la Suisse au marché commun de l’UE, ce que Berne tient à maintenir – contrairement à la Grande-Bretagne qui a fait une sortie indisciplinée du bloc.

L’absence d’accord signifie que la Suisse est exclue de tout nouvel accès au marché unique, tel qu’une union de l’électricité ou une coopération dans le domaine de la santé.

S’exprimant lors d’une conférence de presse mercredi, le président suisse Guy Parmelin a déclaré: “Nous ouvrons un nouveau chapitre de nos relations, espérons-le fructueux.”

Bruxelles milite depuis une décennie pour un traité qui verrait les Suisses adopter des modifications des règles du marché unique.

Cela aurait également fourni un moyen plus efficace de résoudre les différends.

Une déclaration publiée par la Commission européenne, dirigée par la présidente Ursula von der Leyen, a déclaré: “Sans cet accord, cette modernisation de nos relations ne sera pas possible et nos accords bilatéraux vieilliront inévitablement.”

Le ministre suisse des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, a admis qu’il y aurait des inconvénients pour la Suisse, mais a insisté sur le fait que l’érosion des accords bilatéraux existants se produirait lentement.

Il a ajouté: “Cela nous laisse le temps de réagir avec des mesures d’atténuation.”