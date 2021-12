Brexit news: la Grande-Bretagne est « prête » à refuser 15 milliards de livres sterling à l’UE avec un « meilleur » plan | Sciences | Des nouvelles

Horizon Europe est le pool de financement de 80 milliards de livres sterling auquel les scientifiques et les institutions européennes ont accès. La Grande-Bretagne avait prévu d’adhérer dans le cadre de l’Accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni (TCA), contribuant 15 milliards de livres sterling sur sept ans afin que la communauté scientifique puisse accéder à ces fonds et aider à former des bourses à long terme et des collaborations industrielles internationales pour les universités et les chercheurs britanniques. .

Mais le Royaume-Uni a vu son association officielle retardée jusqu’à ce qu’il résolve le protocole d’Irlande du Nord et les différends sur le Brexit, même s’il faisait partie du TCA et que les pays non membres de l’UE sont toujours autorisés à y adhérer.

Bien que les leaders scientifiques et les voix clés de l’industrie sonnent l’alarme face aux graves dommages que le retard cause à la science britannique, le ministre des Sciences George Freeman a déclaré que le Royaume-Uni avait un tour dans son sac.

Dans un article d’opinion pour Research Professional News, M. Freeman a écrit : « Si l’UE se dresse sur notre chemin, nous sommes prêts pour une transition en douceur vers quelque chose d’aussi bon, voire de meilleur.

M. Freeman a déclaré qu’au lieu de nouer un partenariat avec l’UE, nous pourrions envisager différents partenariats pour aider à renforcer le secteur scientifique britannique.

Il a déclaré : « À plus long terme, nous établirions une offre ambitieuse qui offre de nombreux avantages de l’association Horizon ainsi que les avantages supplémentaires d’une participation mondiale plus large.

« Les partenariats avec la communauté de recherche européenne resteront au cœur de notre offre de recherche internationale, mais nous cherchons également à renforcer d’autres relations, notamment dans l’Indo-Pacifique et en Amérique du Nord.

Cela survient alors que Liz Truss, devenue négociatrice en chef du Brexit après la démission de Lord David Frost, a été invitée à conclure un accord avec l’UE pour sauver la participation de la Grande-Bretagne à Horizon Europe.

Sir Jeremy Farrar, directeur du Wellcome Trust, a déclaré à BBC News : « Perdre l’accord sur la participation du Royaume-Uni au plus grand programme international de financement de la science au monde à ce stade, alors qu’il a déjà été négocié et est prêt à signer, serait arracher la défaite à les mâchoires de la victoire.

Sir Jeremy ne semble pas convaincu qu’un plan B suffirait à égaler l’horizon Europe.

Il a déclaré: « Bien qu’il soit naturel pour le gouvernement de prévoir le pire des cas, nous devons réaliser que tout programme uniquement britannique désavantagerait grandement nos scientifiques par rapport aux opportunités internationales qu’Horizon Europe ouvre, avec l’UE et de nombreux autres pays qui y participent, comme Israël ou la Norvège. »

Mais M. Freeman reconnaît que le Royaume-Uni doit faire partie d’Horizon Europe et est furieux contre l’UE pour avoir retardé la participation de la Grande-Bretagne.

Il a écrit : « Horizon Europe, le principal programme de financement de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation, d’une valeur de 95,5 milliards d’euros sur sept ans, a été une initiative si précieuse pour renforcer la recherche britannique.

« Nous sommes très déçus par les retards persistants de l’UE dans l’officialisation de l’adhésion associée.

« Cette question a été ma priorité absolue depuis que je suis devenu ministre des Sciences il y a huit semaines, et nous savons que de nombreux membres de l’UE reconnaissent et soutiennent la participation du Royaume-Uni. »

M. Freeman s’efforce maintenant de redonner confiance à la communauté scientifique, qui est de plus en plus frustrée par les retards.

Michelle Mitchell, directrice générale de Cancer Research UK, a déclaré à BBC News que l’exclusion de la Grande-Bretagne porterait un « coup important » à la lutte contre le cancer

Elle a déclaré: « Cela mettra également en péril la position du Royaume-Uni d’être à l’avant-garde de l’effort mondial visant à améliorer la prévention, le traitement et le diagnostic du cancer.

« Le gouvernement doit conclure un accord de toute urgence pour le maintien de l’adhésion à Horizon Europe, sinon le Royaume-Uni affaiblira sa position de collaboration et d’utilisation de la science pour relever les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés. »

Mais alors que la collaboration avec l’Europe pourrait être hors de propos, M. Freeman a rassuré que le financement pourrait toujours être sur la table.

Il a déclaré : « Compte tenu des retards, il est important de clarifier notre engagement envers Horizon. Nous devons également rassurer la communauté des chercheurs que le gouvernement britannique soutiendra les offres « en vol » qui seraient normalement éligibles pour un financement de l’UE. »

Mais il a averti que le financement n’est qu’une « mesure à court terme conçue pour donner aux innovateurs et aux entreprises la stabilité et l’assurance dont ils ont besoin pour continuer à postuler aux appels de financement Horizon ».