Brexit news: la Grande-Bretagne explose alors que les investissements britanniques augmentent même PENDANT une pandémie | Politique | Nouvelles

Les investissements étrangers ont créé un total de 55 319 nouveaux emplois à travers le pays, selon une nouvelle analyse du ministère du Commerce international. Malgré la hausse du chômage au Royaume-Uni et la dévastation économique mondiale due à la pandémie de coronavirus, il y a eu 1 538 projets d’investissement direct étranger (IDE) au cours de l’exercice 2020/2021.

La secrétaire au Commerce international Liz Truss a salué les chiffres et a déclaré que de nouveaux accords commerciaux conclus maintenant que la Grande-Bretagne était hors de l’UE ajouteraient encore plus d’investissements dans les années à venir.

Elle a déclaré : « De l’Écosse au sud-ouest, le Royaume-Uni reste l’une des destinations les plus attrayantes au monde pour investir.

“Les chiffres d’aujourd’hui sur les investissements directs étrangers prouvent que nous sommes résilients et forts face à l’incertitude économique, et nous savons que plus de commerce équivaut à plus d’emplois.

“Alors que nous concluons des accords commerciaux à travers le monde, nous ouvrons encore plus d’opportunités aux investisseurs, aux exportateurs et aux entreprises de se développer, de créer des emplois, de stimuler l’économie et de niveler l’ensemble du Royaume-Uni, car nous pouvons mieux reconstruire après la pandémie.”

L’est de l’Angleterre, les West Midlands et le sud-ouest ont tous attiré un nombre de nouveaux emplois plus élevé que les niveaux d’avant la pandémie.

Le dernier des trois domaines a vu les nouveaux emplois générés par les projets d’IDE augmenter jusqu’à 52 pour cent.

L’Écosse a également connu une augmentation de 10 % des nouveaux emplois entre 2019 et 2020.

Le ministre de l’Investissement, Gerry Grimstone, s’est félicité des chiffres et a déclaré que le gouvernement travaillait dur pour renforcer la création d’emplois à l’avenir.

Il a déclaré : ” Stimuler les investissements étrangers dans tous les coins du Royaume-Uni pour aider à stimuler l’économie et créer des emplois est notre priorité absolue.

“Au milieu des défis sans précédent causés par la crise de Covid, il est fantastique que l’Écosse et des régions comme les Midlands aient obtenu de nouveaux emplois et de la prospérité.

“Le ministère du Commerce international travaille en étroite collaboration avec des investisseurs du monde entier pour faire du Royaume-Uni la destination de choix pour les investissements.”

Les États-Unis restent le plus gros investisseur au Royaume-Uni, suivis de l’Inde en deuxième position.

Cependant, les responsables du ministère du Commerce international affirment que des pays de l’UE tels que la France et l’Allemagne restent également de gros investisseurs au Royaume-Uni.

Pendant ce temps, la Suède, la Suisse, les Pays-Bas et l’Afrique du Sud ont tous augmenté le nombre de projets d’IDE l’année dernière par rapport à 2019-2020.

L’analyse intervient à la veille du cinquième anniversaire du vote britannique pour la sortie de l’UE.

Au cours du référendum, la campagne Remain a averti à plusieurs reprises que la sortie du bloc commercial entraînerait une chute immédiate des investissements.

Cependant, une analyse récente de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement a confirmé que le Royaume-Uni reste l’une des principales destinations des IDE.

En 2020, la Grande-Bretagne n’était que deuxième derrière les États-Unis pour les investissements étrangers.

Le stock total d’IDE entrants est passé de 1,51 billion de livres sterling en 2019 à 1,58 billion de livres sterling en 2020.