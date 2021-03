Brexit news: la Grande-Bretagne furieuse rappellera à Bruxelles que le jab d’AstraZeneca n’existerait pas sans le Royaume-Uni | Politique | Nouvelles

Afin de mettre fin au conflit entre le Royaume-Uni et l’UE, les responsables britanniques avertiront Bruxelles que le vaccin AstraZeneca ne serait pas possible sans le financement de 84 millions de livres sterling des contribuables britanniques. Sans cet argent vital, il n’y aurait pas du tout de vaccin pour l’UE, malgré le départ du Royaume-Uni du bloc. Des scientifiques d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford ont produit le vaccin sans profit, mais ont été accusés de ne pas avoir respecté son contrat avec l’UE.

Selon le Daily Telegraph, le Royaume-Uni fait pression pour que son investissement par habitant dans le vaccin soit pris en compte lors des négociations.

Le Royaume-Uni étant un seul État par rapport à l’UE 27, les responsables britanniques soutiendront qu’ils ont proportionnellement investi davantage dans le développement du vaccin.

L’équipe de négociation britannique, dirigée par l’ancien ambassadeur auprès de l’UE, Sir Tim Barrow, affirmera également qu’elle prévoit d’investir davantage dans le vaccin Pfizer au cours des 12 prochains mois.

Selon le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, les 15 milliards de livres sterling de financement seront pris en compte lors des négociations.

Pour cette raison, un diplomate a affirmé que la demande britannique semblait raisonnable, mais que le financement de l’Allemagne pour le coup Pfizer doit également être pris en compte.

La question entre les deux parties est centrée sur la production du vaccin à l’usine Halix, à Leiden.

AstraZeneca a demandé la certification de l’usine néerlandaise afin de contribuer à stimuler les exportations vers l’UE.

Un diplomate a déclaré: « Et comment soustraire l’investissement européen dans Halix?

« Et l’accord d’achat anticipé de l’UE pour la production de vaccins AstraZeneca qui n’a jamais vu le jour? »

Mise à jour de 9 h 02: les pourparlers sur le Brexit du Royaume-Uni avec l’UE ont été rejetés comme « un atelier de discussion sans dents » par un économiste

Un forum Royaume-Uni / UE sur la réglementation des services financiers est un simple « atelier de discussion » sans « mordant » qui n’offrira aucune solution permanente, a déclaré un économiste basé au Royaume-Uni.

Et le professeur Daniel Hodson, président du projet CityUnited, estime que la City de Londres est bien équipée pour prospérer en tant que centre financier mondial sans se plier à la volonté de Bruxelles.

Le professeur Hodson a publié un éditorial via le site Web de CityUnited dans lequel il suggère que la délocalisation du commerce des actions de l’UE de Londres à Amsterdam, confirmée cette semaine, était loin de la calamité que certains ont suggérée.

Et il a poursuivi en pesant sur l’annonce d’un soi-disant protocole d’accord (MoU) entre le Royaume-Uni et l’UE sur le sujet des services financiers, annoncé hier par le Trésor.

L’accord commercial que le Premier ministre Boris Johnson a signé en décembre dernier contenait peu de références aux services financiers, malgré leur importance massive, contribuant à 132 milliards de livres sterling à l’économie britannique en 2019, soit 6,9% de la production économique totale, selon la bibliothèque de la Chambre des communes. .

