Brexit news : la Grande-Bretagne fustigée alors que Bruxelles se réjouit de la crise britannique | Politique | Nouvelles

Londres et Bruxelles restent bloqués dans une querelle au-dessus de la frontière complexe en Irlande du Nord ainsi que des licences de pêche pour les navires de l’UE dans les eaux britanniques. Le ministre du Brexit, Lord Frost, s’est entretenu vendredi avec son homologue de l’UE, Maros Sefcovic, et a admis que des lacunes « importantes » subsistaient encore dans le protocole d’Irlande du Nord – créé pour empêcher une frontière dure.

Lundi, un haut responsable de l’UE a rejeté le blâme et a insisté sur le fait que le Royaume-Uni était conscient que l’accord de commerce et de coopération (ACT) signé en décembre dernier créerait des « problèmes pratiques » et a appelé la Grande-Bretagne à « faire face aux conséquences ».

Il a déclaré à Channel 4 News : « Nous ne pensons pas que ce soit notre rôle maintenant, chaque fois qu’un problème survient, ce qui crée des difficultés politiques pour le Royaume-Uni, de commencer à essayer de résoudre le problème du Royaume-Uni en son nom.

« Je veux dire qu’il y a un moment où nous devons dire, surtout compte tenu de la position du Royaume-Uni sur le protocole d’Irlande du Nord, de dire que vous devez simplement faire face aux conséquences de vos choix. »

L’équipe de négociation britannique a persévéré en travaillant en étroite collaboration avec l’UE pour trouver un terrain d’entente, mais la décision a suscité la colère d’un certain nombre de lecteurs d’Express.co.uk, beaucoup affirmant que le Royaume-Uni devrait être libre de suivre sa propre voie.

Commentant une histoire précédente, Yeravinalarf a déclaré: « Je pensais que le Brexit signifierait que la Grande-Bretagne s’en irait et ferait sa propre chose.

« Mais j’ai sous-estimé la capacité de pleurnicherie des Brexiters. Ils ne peuvent tout simplement pas lâcher prise sur les queues de l’UE.

Euripède a déclaré: « Nous aurions dû partir sans accord et régler le commerce avec l’UE sur un pied d’égalité, leur choix de continuer avec leur excédent commercial avec nous ou de nous cacher derrière les règles du bloc de l’UE, je pense qu’ils auraient continué Commerce. »

Thornintheside a ajouté : « Ce n’est qu’une crise pour l’UE – essayant de protéger ses frontières sans perturber l’accord du Vendredi saint. Le Royaume-Uni n’a pas de telles contraintes car il ne ressent pas le besoin de protéger sa frontière avec l’Irlande.

Lord Frost fait pression pour un assouplissement des contrôles et la suppression de la surveillance de la Cour européenne de justice (CJCE) dans tout litige futur.

L’UE a déjà présenté des plans pour réduire les contrôles sur jusqu’à 80 pour cent des marchandises considérées comme risquant d’entrer sur le marché unique, mais a refusé de bouger sur le rôle de la CJCE.

À la suite de la dernière série de pourparlers, Lord Frost a confirmé que le Royaume-Uni restait prêt à déclencher l’article 16 du protocole, qui suspendrait certaines parties de l’accord.

Dans une déclaration, il a déclaré : « J’ai clairement indiqué que le Royaume-Uni souhaitait toujours trouver une solution négociée si cela était possible et était prêt à continuer à travailler de manière constructive et intensive à cette fin.

« Néanmoins, l’écart entre nos positions est toujours important et les progrès sur de nombreux sujets ont été assez limités.

« Notre position reste la même: que le seuil a été atteint pour utiliser les garanties de l’article 16 afin de protéger le Belfast [Good Friday] Accord, si des solutions ne peuvent être trouvées. »