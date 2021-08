Brexit news: la Grande-Bretagne lance un ultimatum alors que le commerce éclate – Message urgent envoyé | Politique | Nouvelles

Brexit : Liz Truss affirme que le commerce avec l’UE « rebondit »

Cela survient après qu’un rapport publié par l’ONG Human Rights Watch a souligné l’augmentation de la brutalité policière, des détentions et des exécutions extrajudiciaires commises par les forces de l’ordre sri lankaises. Lord Tariq Ahmed, ministre d’État pour l’Asie du Sud et le Commonwealth, a clairement indiqué au gouvernement, dirigé par le Premier ministre Mahinda Rajapaksa, que tout avantage que le Sri Lanka tirerait d’une relation commerciale avec le Royaume-Uni serait soumis à des conditions strictes.

Concernant les conditions, Lord Ahmed a ajouté : « Ces conditions incluent la ratification et la mise en œuvre effective de 27 conventions internationales sur les droits de l’homme et du travail, la durabilité et la bonne gouvernance, et le respect des exigences de rapport et de suivi de ces conventions.

Il a ajouté que “plus de commerce ne doit pas se faire au détriment des droits de l’homme”.

Cela survient après que les ministres ont inclus le Sri Lanka dans son système commercial pour les pays en développement (DCTS), qui vise à réduire les formalités administratives et à développer un commerce libre et équitable.

Cela comprend des améliorations telles que des tarifs plus bas et des règles d’origine plus simples pour les pays exportant vers le Royaume-Uni, permettant aux pays de diversifier leurs exportations et de développer leur économie.

Les ministres britanniques ont lancé un avertissement au Sri Lanka (Image: .)

Mais les ministres ont subi des pressions du parti travailliste pour ne pas avoir mis en place de sanctions contre les hauts responsables du gouvernement.

Le député Sam Tarry, ministre fantôme des Transports, a déclaré : « En effet, pas un seul ministre du gouvernement sri-lankais, fonctionnaire ou officier militaire n’a été désigné par le gouvernement britannique pour des sanctions en matière de droits humains, malgré les preuves largement disponibles de violations des droits humains.

Le commerce bilatéral entre le Royaume-Uni et le Sri Lanka s’élevait à 1,2 milliard de livres sterling en 2020, et les responsables de Liz Truss ont admis qu’il y avait “de la place pour la croissance”.

Les autorités sri lankaises sont restées silencieuses sur la question des droits humains ces derniers mois.

POUR LES DERNIÈRES NOUVELLES DU BREXIT, VOIR CI-DESSOUS :

Sri Lanka PM Mahinda Rajapaksa (Image: .)

Mise à jour à 12h36: l’effet domino du Brexit alors que la “peur” de l’UE à l’égard des futurs référendums est mise à nu

Le BREXIT a suscité la « peur » dans l’UE d’un effet domino poussant d’autres États membres à suivre l’exemple de la Grande-Bretagne et à se retirer du bloc, a révélé un ancien président français dans un documentaire.

Au cours des derniers mois, les craintes concernant l’éclatement de l’Union se sont multipliées alors que les politiciens des plus grandes économies de l’UE renouvelaient les discussions sur la sécession du bloc.

En gardant un œil sur les événements au Royaume-Uni, les politiciens français, allemands, espagnols et italiens ont tous lancé des idées sur la sortie de l’UE. Alors que les nations peuvent être stimulées par la rupture de leurs liens avec Bruxelles, l’euroscepticisme sur le continent n’est pas nouveau.

Une interview déterrée avec l’ancien président français François Hollande révèle que les dirigeants de l’UE s’inquiétaient déjà de la possibilité d’une rupture du bloc.

L’ancien dirigeant a déclaré au documentaire de la BBC de 2019, “Inside Europe: 10 Years of Turmoil”, comment les responsables européens craignaient que l’ancien Premier ministre David Cameron ne perde le référendum sur le Brexit.

Mise à jour de 21h59 : « L’UE se meurt ! » Remainiacs claqué alors que les exportations britanniques du Brexit montent en flèche de 20% depuis le vote d’autorisation

Les Britanniques furieux s’en sont pris à leurs opposants europhiles alors que les exportations mondiales de la Grande-Bretagne continuent de monter en flèche en dehors de l’UE.

Un nouveau rapport a révélé que les exportations sont désormais supérieures de 20 % à ce qu’elles étaient il y a cinq ans – lorsque le Royaume-Uni a voté pour se libérer des griffes de Bruxelles.

Le groupe de réflexion pro-Brexit Facts4EU a révélé la révélation étonnante après avoir examiné les derniers chiffres du commerce de l’Office for National Statistics.

Ils couvrent le deuxième trimestre de l’année jusqu’à fin juin et révèlent comment les exportations vers l’UE ont rebondi de 31,5% par rapport au trimestre précédent.

Un expert affirme que les “reportages honnêtes” sur l’économie du Brexit ont été “préjudiciables”

Mise à jour 20h50 : Fais-le maintenant, Boris ! Le Premier ministre invité à déployer une “option nucléaire” alors que la dispute sur le Brexit avec l’UE explose

Boris Johnson a été invité à déployer “l’option nucléaire” et à déclencher l’article 16 contre l’Union européenne alors que la furieuse querelle post-Brexit sur les accords commerciaux en Irlande du Nord explose.

Le mois dernier, le Premier ministre Boris Johnson aurait été sur le point d’appliquer l’article 16 contre l’Union européenne et de réviser certaines parties du protocole d’Irlande du Nord, mais en a été dissuadé à la 11e heure par son ministre du Brexit, Lord Frost.

Mais l’avertissement de déployer la soi-disant “option nucléaire” aurait toujours été émis en Irlande, selon The Telegraph, les responsables britanniques ayant clairement indiqué que c’est M. Johnson qui est en fait le plus favorable au déclenchement de l’article 16.

Le secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, aurait également transmis des messages similaires au ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, lors de récentes discussions sur les accords post-Brexit en Irlande du Nord.

Mise à jour de 19h34: l’effet domino du Brexit alors que la “peur” de l’UE à l’égard des futurs référendums est mise à nu

Le Brexit a suscité la “crainte” dans l’UE d’un effet domino poussant d’autres États membres à suivre l’exemple de la Grande-Bretagne et à se retirer du bloc, a révélé un ancien président français dans un documentaire.

Au cours des derniers mois, les craintes d’une scission de l’Union se sont multipliées alors que les politiciens des plus grandes économies de l’UE renouvelaient les discussions sur la séparation du bloc.

En gardant un œil sur les événements au Royaume-Uni, les politiciens français, allemands, espagnols et italiens ont tous lancé des idées sur la sortie de l’UE. Alors que les nations peuvent être stimulées par la rupture de leurs liens avec Bruxelles, l’euroscepticisme sur le continent n’est pas nouveau.

Une interview déterrée avec l’ancien président français François Hollande révèle que les dirigeants de l’UE s’inquiétaient déjà de la possibilité d’une rupture du bloc.

Brexit news: Commerce après la sortie du Royaume-Uni (Image: Express)

Mise à jour de 18h06: Brexiteer Baker dit à Boris de « libérer » le potentiel en dehors de l’UE après avoir balayé Remainers

Un député conservateur d’arrière-ban a exhorté Boris Johnson à “libérer” le potentiel du Royaume-Uni maintenant que la Grande-Bretagne a quitté l’UE.

Dans une large interview aujourd’hui, Steve Baker a appelé à une forte « réforme de la réglementation nationale » qui équivaut à la politique commerciale internationale de Liz Truss alors que de plus en plus de pays signent des accords commerciaux avec le Royaume-Uni.

L’ancien président du Groupe de recherche européen a également comparé la période entre le référendum européen de 2016 et les élections générales de 2019 à un “fiasco” en raison de “la classe politique en désaccord” avec la décision du public de quitter le bloc.

Mise à jour de 16h10 : La peur du projet démantelée ! Les exportations mensuelles du Royaume-Uni et de l’UE à nouveau au-dessus des niveaux d’avant le Brexit 2020

Les exportations mensuelles du Royaume-Uni étaient supérieures aux niveaux de 2020 pour le deuxième mois consécutif en juin.

Selon les derniers chiffres de l’Office for National Statistics (ONS), les exportations britanniques vers l’UE ont augmenté de 14,3 milliards de livres sterling et les importations de 19,1 milliards de livres sterling en juin.

Les chiffres montrent également que les exportations totales de marchandises ont chuté de 2,2% en raison d’une baisse de 5,6% des exportations vers les pays non membres de l’UE.

Les exportations du Royaume-Uni vers l’UE ont diminué en janvier après que le pays a quitté le marché unique et l’union douanière du bloc.

Les entreprises ont été bombardées de paperasse et de bureaucratie douanière qui ont laissé beaucoup de gens se demander s’il était rentable de continuer à commercer avec l’UE.

Brexit news: une chronologie des événements menant à la sortie du Royaume-Uni (Image: Express)

Mise à jour de 15h13: UE au bord du gouffre: la Suède pressenti pour un “divorce déchirant” du bloc pour suivre le Brexit du Royaume-Uni

L’UE a reçu un avertissement selon lequel la Suède pourrait être prête à faire un “divorce déchirant” de Bruxelles et à rejoindre le Royaume-Uni en dehors du bloc, selon des comptes rendus exhumés.

Depuis que le Royaume-Uni a voté pour quitter l’UE lors de son référendum historique sur le Brexit, les points d’interrogation sur les alliés de la Grande-Bretagne et leur place dans le bloc ont continué de bouillonner.

Les critiques se sont intensifiées ces dernières années, en particulier après que la Commission européenne – dirigée par sa présidente Ursula von der Leyen – a déclenché le chaos en raison de sa gestion du déploiement du vaccin contre le coronavirus.

Mme von der Leyen elle-même a même admis que la Commission aurait pu faire mieux, car les discussions sur les vaccins à approuver et ceux à ne pas approuver ont interrompu la progression de son déploiement.

Mise à jour de 15h10 : Bill McLoughlin succède à Richard Percival

Mise à jour de 14h : l’impact des restrictions commerciales post-Brexit fait chuter la valeur des exportations horticoles de près de 40 %

L’augmentation des coûts et des restrictions imposées à l’industrie horticole britannique pour exporter vers l’UE a entraîné une baisse marquée de la valeur du commerce au cours des six premiers mois de l’année, démontrant une opportunité manquée pour le secteur d’accroître sa contribution au « commerce vert » britannique. “

Les recherches menées par la Horticultural Trades Association (HTA) montrent que les exportations de plantes vivantes et de matériel végétal du Royaume-Uni vers l’UE entre janvier et juin de cette année ont été évaluées à 9,7 millions de livres sterling, contre 16 millions de livres sterling au cours de la même période de 2019 – un baisse de 39 pour cent.

Cela, selon la HTA, montre que bien que l’UE soit toujours le plus grand marché pour les produits horticoles britanniques, l’industrie ne se développe pas comme elle le pourrait.

De nouveaux coûts administratifs et restrictions supplémentaires entraînent le choix des entreprises horticoles britanniques de ne pas poursuivre les marchés de l’UE.

Lord Tariq Ahmed, ministre d’État pour l’Asie du Sud (Image : .)

Mise à jour à 12h30 : Saumon eLes xporters récoltent les récompenses du Brexit Britain

L’industrie britannique du saumon est en plein essor après que les agriculteurs ont exporté un volume record de poisson frais vers l’UE, selon les chiffres.

Les statistiques publiées par le HMRC ont révélé que 33 638 tonnes métriques (MT) de saumon frais entier ont été exportées vers l’UE au cours des six premiers mois de 2020.

Les données ont révélé que les exportations valaient 134 millions de livres sterling après une période difficile qui a vu de graves perturbations du commerce.

Mise à jour de 11h : le Brexit divise par deux le nombre d’étudiants qui étudient en Écosse

Le nombre d’étudiants européens qui ont été acceptés dans un cursus universitaire en Écosse a plus que diminué de moitié par rapport à l’année dernière.

Selon l’UCAS, le pourcentage d’étudiants vivant en Europe qui ont postulé pour étudier dans des universités écossaises a chuté de 56% par rapport à 2020.

Les chiffres ont été décrits comme “profondément préoccupants” par le président de l’Union nationale des étudiants (NUS) d’Écosse, qui accuse les “frais astronomiques” que les étudiants de l’UE doivent désormais payer à la suite du Brexit.

Le commerce entre le Royaume-Uni et le Sri Lanka s’élevait à 1,2 milliard de livres sterling en 2020 (Image: .)

Mise à jour de 10h : 60 000 citoyens de l’UE ne respectent pas la date limite pour vivre et rester au Royaume-Uni

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, près de 60 000 citoyens de l’UE ont manqué la date limite pour demander à vivre et travailler au Royaume-Uni.

Plus de 58 000 demandes ont été déposées auprès du système de règlement de l’UE dans le mois suivant l’expiration de la date limite, selon les données.

Ils devront expliquer pourquoi ils ont raté la date de clôture du 30 juin, bien que des sources du ministère de l’Intérieur aient déclaré que les “motifs raisonnables” pour justifier le refus de postuler ont été largement tirés.

Mise à jour de 9h : le public gallois « dans le noir » sur le commerce post-Brexit

Soixante-dix pour cent des adultes gallois se sentent laissés dans l’ignorance des accords commerciaux post-Brexit et souhaitent que le gouvernement britannique soit plus transparent à leur sujet, selon une étude menée par l’organisme de défense des consommateurs Which?

L’enquête a inclus 514 personnes du Pays de Galles sur un total de 3 000 à travers le Royaume-Uni pour savoir ce que le public pense des négociations commerciales post-Brexit et ce que les consommateurs veulent voir prioritaire dans les futurs accords commerciaux.

Seulement 5 % des répondants gallois ont déclaré qu’ils savaient que le Royaume-Uni avait conclu un accord final avec le Japon. Trois consommateurs gallois sur 10 (30 %) ont déclaré que le gouvernement britannique n’était « pas du tout ouvert » quant à l’impact des accords commerciaux sur leur pays.

Mise à jour de 8h : le commerce irlandais avec la Grande-Bretagne s’effondre

Le commerce de l’Irlande après le Brexit avec la Grande-Bretagne a considérablement diminué, selon un rapport du gouvernement.

Le facteur le plus important à l’origine des changements a été l’abandon par les commerçants du «pont terrestre» britannique, autrefois plus rapide, où les transporteurs empruntaient une courte traversée maritime entre Dublin et Holyhead, traversaient la Grande-Bretagne puis prenaient un autre ferry pour l’Europe continentale.

Beaucoup évitent la route en raison des inquiétudes concernant les retards et les perturbations dues aux nouveaux contrôles douaniers, selon le rapport trimestriel de l’Irish Maritime Development Office (IMDO).