Brexit news: la Grande-Bretagne signe un accord commercial massif de 11 milliards de livres sterling avec l’Australie « le plus rapide jamais enregistré » | Monde | Des nouvelles

Annonçant l’accord signé, le haut-commissaire australien au Royaume-Uni, George Brandis, a déclaré qu’il s’agissait d’un signe de « l’amitié inébranlable du Royaume-Uni et de l’Australie », ajoutant qu’il s’agissait de « l’accord le plus rapide et le plus complet jamais conclu ».

Il a écrit : « Signé. Scellé. Livré.

« Notre accord commercial le plus rapide et le plus complet a été signé aujourd’hui avec nos meilleurs amis britanniques.

« C’est une autre partie importante de notre reprise économique et un symbole pour le monde de notre amitié inébranlable. »

La secrétaire au Commerce international Anne-Marie Trevelyan a qualifié l’accord de « moment historique ».

Elle a déclaré: « Notre accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Australie est un moment historique dans la relation historique et vitale entre nos deux pays du Commonwealth.

« Cet accord est adapté aux atouts du Royaume-Uni et s’adresse aux entreprises, aux familles et aux consommateurs dans toutes les régions du Royaume-Uni, nous aidant à passer au niveau supérieur.

« Nous continuerons à travailler ensemble pour relever les défis communs du commerce mondial, du changement climatique et des changements technologiques dans les années à venir. »

