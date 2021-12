Brexit news : la Grande-Bretagne surperforme l’Allemagne et la France ! Un économiste lève le voile sur la finance britannique | Monde | Nouvelles

L’économiste indépendant Julian Jessop s’est rendu sur Twitter pour partager les nouvelles impressionnantes du succès de la Grande-Bretagne. Il a tweeté : « De meilleures nouvelles de la zone euro ; Le PMI de la construction (ne faisant pas partie de l’indice composite) s’est redressé à 53,3 en novembre, contre 51,2 en octobre.

« Flatarisé par les allégements fiscaux en Italie, l’Allemagne en particulier étant toujours sous les 50… »

M. Jessop a décrit la situation des autres pays de l’UE par rapport au Royaume-Uni, l’Allemagne et la France étant à la traîne.

Pour novembre, la France se situait à 51,6 et l’Allemagne à 47,9.

M. Jessop a ajouté : « Plus de bonnes nouvelles sur l’économie britannique (et un autre secteur où le Brexit, la Grande-Bretagne surperforme l’Allemagne et la France) : le PMI de la construction a grimpé à 55,5 en novembre, contre 54,6 en octobre, les retards des fournisseurs et les pressions sur les prix se sont atténués… «

Mike Smith a répondu : « Les magasins sont entièrement approvisionnés, aucun problème pour commander des articles sur des sites Web.

« Un autre mythe de la peur du projet tué. »

Un chef de la chaîne d’approvisionnement a récemment annoncé qu’une autre victoire était à l’horizon pour Brexit Britain concernant la fourniture de médicaments à l’Irlande du Nord.

Martin Sawer, directeur général de la Healthcare Distribution Association, a déclaré que l’accord pour la fourniture de médicaments était « presque leur priorité numéro un (du gouvernement) ».

« Et ils parlent, vous savez, ils ont beaucoup de discussions. »

M. Sawer a poursuivi: «C’est en raison de ce potentiel que nous avons besoin d’une sorte d’accord avec l’UE sur les médicaments, pour nous assurer que les patients d’Irlande du Nord continuent de recevoir la même gamme de médicaments que nous avons dans le reste du Royaume-Uni. .

« Je sais que le gouvernement britannique s’est très bien engagé avec la chaîne d’approvisionnement sur ce front parce que je fais partie de cet engagement ; et le gouvernement britannique, ils ont presque comme priorité numéro un – les médicaments et les soins de santé, en général – de s’assurer que les patients en Irlande du Nord ne soient pas du tout incommodés.

« Je pense que l’UE reconnaît maintenant cela et comprend également qu’il y a des complications sur le plan réglementaire, et c’est très compliqué, cela aurait signifié […] il n’y aurait pas eu de difficultés à produire la même gamme en Irlande du Nord, car il ne serait tout simplement pas rentable de le faire dans le cadre du régime réglementaire de l’UE, tel qu’appliqué à l’Irlande du Nord.

Simon Coveney, ministre des Affaires étrangères de la République d’Irlande, a évoqué la difficulté de parvenir à un accord sur la question.

M. Coveney a déclaré que « certaines choses peuvent être convenues de ce côté de Noël, espérons-le, comme donner une certitude aux habitants d’Irlande du Nord en termes d’approvisionnement en médicaments de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord ».

Il a ajouté : « Il a été difficile de progresser, mais je pense qu’il y a eu des progrès. »

