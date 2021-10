Brexit news: la guerre commerciale ferait un trou énorme dans l’UE alors que 250 milliards de livres sterling de ventes au Royaume-Uni seraient menacées | Politique | Nouvelles

L’ancien eurodéputé du Brexit Party critique l’UE au-dessus de la frontière nord-irlandaise

La semaine dernière, le vice-président de la Commission européenne, Maros Sefcovic, a présenté au Royaume-Uni un ensemble de mesures visant à résoudre les problèmes commerciaux post-Brexit en Irlande du Nord. Celles-ci comprenaient l’élimination de 80% des contrôles réglementaires et la réduction des processus douaniers sur le mouvement des marchandises entre la Grande-Bretagne et l’île d’Irlande. Mais les propositions de l’Union européenne sont loin de répondre aux exigences du Royaume-Uni, qui incluent la suppression de la Cour européenne de justice (CJCE) en tant qu’arbitre final dans tout futur différend commercial entre les deux parties.

Les responsables bruxellois sont de plus en plus impatients et ont laissé entendre qu’il pourrait y avoir une guerre commerciale si le Royaume-Uni ne cédait pas à certains des problèmes clés soulevés par Lord Frost.

Cependant, un rapport choquant de Facts4EU.Org suggère que «l’île au trésor britannique» de l’UE représente 69 % de l’excédent commercial mondial du bloc.

Au cours des 12 mois précédant la fin août, le rapport a révélé que les ventes de marchandises de l’UE au Royaume-Uni s’élevaient à 252,2 milliards de livres sterling.

Les achats de l’UE au Royaume-Uni représentaient un peu moins de la moitié de ceux-ci à 131,7 milliards de livres sterling, ce qui signifie que l’excédent commercial de l’UE – la différence entre les exportations et les importations – s’élevait à 120,5 milliards de livres sterling.

Brexit news : une guerre commerciale potentielle pourrait avoir un impact énorme sur l’UE (Image : GETTY)

Brexit news : le commerce de l’UE avec le Royaume-Uni a totalisé 252,2 milliards de livres sterling (Image : FACTS4EU.ORG)

En conséquence, le commerce avec le Royaume-Uni fournit 69 % de l’excédent commercial total de l’UE avec le reste du monde, qui s’élève à 175,4 milliards de livres sterling, suggère Facts4EU.org.

Le groupe a expliqué dans son rapport : « Dans le cas des relations du Royaume-Uni avec l’UE au cours des 12 derniers mois, cette différence est flagrante.

« Le solde en faveur de l’UE dépasse désormais les 120 milliards de livres sterling par an.

« C’est environ 10 fois la contribution brute du Royaume-Uni à l’UE lorsqu’il était encore un État membre.

Brexit news : une sur sept des ventes mondiales de biens de l’UE se fait au Royaume-Uni (Image : FACTS4EU.ORG)

« L’excédent commercial international total de l’UE au cours des 12 derniers mois jusqu’à fin août 2021 était de 175,4 milliards de livres sterling (199,9 milliards d’euros).

« Le Royaume-Uni en représentait 68,7%, soit 120,5 milliards de livres sterling (137,4 milliards d’euros). »

L’analyse suggère également que, pour la période de 12 mois, les données commerciales montrent que l’UE a vendu en moyenne 691 millions de livres sterling de marchandises au Royaume-Uni chaque jour.

Il existe également un écart énorme entre ce que l’UE27 vend au Royaume-Uni – et ce que le Royaume-Uni vend à l’UE27 – les ventes du bloc à la Grande-Bretagne étant désormais 91% plus élevées que les ventes du Royaume-Uni à l’UE.

Brexit news : le Royaume-Uni fournit 68,7% de l’excédent commercial mondial de l’UE (Image : FACTS4EU.ORG)

Brexit news: Maros Sefcovic a présenté un ensemble de mesures au Royaume-Uni (Image: GETTY)

En outre, les données montrent qu’une vente internationale sur sept en provenance de l’UE est destinée à des entreprises britanniques et au public britannique dans son ensemble.

Facts4EU a expliqué: « Nos recherches montrent qu’un achat sur sept de biens de l’UE (en valeur) qui sont effectués en dehors de l’UE provient de la Grande-Bretagne du Brexit.

« Toute entreprise de l’UE confrontée à une telle proportion fera tout son possible pour s’assurer qu’elle peut continuer à générer ces revenus.

« Pour faire simple, la majorité des entreprises opèrent avec une marge bénéficiaire inférieure à 10 %.

Brexit news : Le paysage commercial européen après le départ du Royaume-Uni de l’UE (Image : EXPRESS)

« Le Royaume-Uni représente 13,7% de toutes les ventes de l’UE27 dans le monde. Mettre cela en danger attirera certainement l’attention de la plupart des conseils d’administration de l’UE. »

Réagissant au rapport, le vice-président du Groupe de recherche européen, David Jones, a déclaré : « Si la Commission se soucie vraiment des intérêts des entreprises de l’UE qui paient finalement leurs beaux salaires, elles accepteront rapidement des conditions raisonnables avec le Royaume-Uni.

« Sinon, ils seront les perdants. »

Le député du Parti conservateur, Sir John Redwood, a également déclaré: « Les consommateurs britanniques achèteront plus d’articles locaux, plus l’UE nous menacera. »

« Nous avons perdu des parts de marché dans l’acier et les voitures, dans le poisson et les produits agricoles, dans l’énergie et les fleurs.

« Ils seraient imprudents de déclencher une guerre commerciale.

« Le Royaume-Uni peut désormais reconstruire la production domestique en sauvant les importations, en replantant nos vergers, en construisant de nouvelles serres, en attrapant notre propre poisson, en fabriquant davantage nos propres voitures.

« Les consommateurs britanniques achèteront plus d’articles locaux, plus l’UE nous menace. »