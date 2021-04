Brexit news: “La jalousie est un trait terrible!” Les Britanniques furieux alors que le Danemark se moquait de la «petite nation» | Politique | Nouvelles

Brexit: le Danemark a rejoint l’UE pour commercer avec le Royaume-Uni, déclare Kofod

Les négociations commerciales sur le Brexit entre le Royaume-Uni et l’UE ont vu les 27 États membres restants du bloc dresser un front largement uni alors que les deux parties tentaient de conclure l’accord le plus favorable possible. Un accord a été conclu à la onzième heure, mais la dispute en cours sur les vaccins contre les coronavirus et les affrontements sur le protocole d’Irlande du Nord a montré que les relations entre le Royaume-Uni et l’UE se sont encore détériorées. Cela était d’autant plus évident qu’un ministre du gouvernement danois a qualifié le Royaume-Uni de «petite nation» qui ne réalise pas encore son statut.

Il a également suggéré que l’époque de la Grande-Bretagne en tant que puissance mondiale était maintenant terminée et que le Brexit serait un “désastre pour le Royaume-Uni”.

Kristian Jensen a déclaré: «Il y a deux types de nations européennes, il y a de petites nations et il y a des pays qui n’ont pas encore réalisé qu’ils étaient de petites nations.

«C’est un paradoxe que le pays qui avait autrefois un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, qui régnait sur les vagues, qui en son cœur est vraiment mondial, se retire maintenant de la zone de libre-échange la plus prospère du monde. C’est un paradoxe que je ne peux comprendre.

«J’ai eu le privilège de rencontrer Boris Johnson peu de temps après sa prise de fonction. Bojo m’a dit: “Allez Kristian, ne sois pas si triste, il doit y avoir quelque chose de bien dans le Brexit”. J’ai juste secoué la tête et j’ai dit: ‘Non. Il n’y a rien.'”

Brexit news: les Britanniques ont réagi avec fureur alors que le Danemark a qualifié le Royaume-Uni de “ petite nation ” (Image: PA)

Brexit news: Kristian Jensen a pris un coup brutal au Royaume-Uni (Image: GETTY)

Les Britanniques ont réagi avec fureur à ces commentaires de M. Jansen tout en répondant à notre histoire originale.

Un lecteur d’Express.co.uk a déclaré: «Je me fiche de ce qu’ils disent.

“Tout ce qui m’importe, c’est le Royaume-Uni, et nous avons fait ce qu’il fallait pour quitter l’UE.”

Une deuxième personne a écrit: “La jalousie danoise au Royaume-Uni est redevenue un pays!”

LIRE LA SUITE: Bruxelles capitule! L’UE dit qu’elle acceptera les crustacés britanniques

Brexit news: Kristian Jensen a qualifié le Royaume-Uni de “ petite nation ” (Image: GETTY)

Un autre lecteur a commenté: “Quelqu’un devrait dire au Danemark que la jalousie est un trait terrible.”

Une quatrième personne a ajouté: “Achetez des Britanniques à n’importe quel niveau si vous le pouvez. Faites-leur manger du gâteau.”

M. Jensen s’était entretenu avec les médias après son discours initial en juin 2017 et avait poursuivi son assaut.

Il a dit: «Il y a encore cette notion dans certains pays que parce qu’ils ont été les dirigeants du 20e siècle, ils continueront à l’être au 21e siècle.

Brexit news: Boris Johnson a insisté sur le fait que le Royaume-Uni prospérera en dehors de l’UE (Image: PA)

Brexit news: Le Royaume-Uni et l’UE ont conclu un accord commercial après des mois de négociations (Image: GETTY)

“Ils [the UK] êtes membre de tous ces groupes [G7, G20, UN permanent security council] mais qu’est-il arrivé à la valeur de la livre depuis le Brexit? Que se passera-t-il dans les années à venir lorsque le secteur financier se tournera peut-être vers Francfort ou Paris?

“Que se passera-t-il lorsque l’inflation augmentera? Comment seront-ils à l’avenir? Je suis très préoccupé par l’économie britannique en ce moment… Je pense que la France sera le porte-parole de l’UE [on the security council]. »

Le Danemark a rejoint la Communauté européenne (comme on l’appelait alors) en même temps que le Royaume-Uni en 1973 et dans les années suivantes, les deux pays deviendraient étroitement alignés, ce qui signifie que Copenhague a maintenant perdu un allié clé dans le bloc.

L’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE a entraîné des changements dans les quotas de pêche dont bénéficient les navires européens dans les eaux britanniques.

Dans le cadre de l’accord commercial conclu par Boris Johnson, la part de l’UE dans les prises des eaux britanniques diminuera de 25% par étapes au cours des cinq prochaines années.

Après la fin de cette période de transition de la pêche en juin 2026, les deux parties tiendront des pourparlers chaque année pour discuter de l’accès.

Le président de l’Association danoise de la pêche, Svend Erik-Andersen, a averti que des moyens de subsistance pourraient être perdus à mesure que le quota du Danemark diminuait.

S’exprimant après la signature de l’accord commercial, il a déclaré: «C’est très grave.

Actualités du Brexit: dépendance de la pêche européenne vis-à-vis des eaux britanniques (Image: EXPRESS)

«Nous nous attendons à ce que les pêcheurs perdent leurs moyens de subsistance, et ce sera un coup dur contre le Danemark et contre le nord et l’ouest du Jutland, où la pêche joue un rôle particulier et est la pierre angulaire de nombreuses communautés locales.

«J’ai une profonde sympathie pour les personnes qui risquent de perdre leur emploi et leurs moyens de subsistance à la suite de cet accord injuste.

«Cela s’applique à nos propres membres. Et cela s’applique à ceux qui sont employés dans les industries de suivi autour des ports de pêche.

«Il est très inquiétant que la facture du Brexit frappe plus durement certains pêcheurs que d’autres. Il semble que les pêcheurs consommateurs paieront une part déraisonnablement élevée du prix d’accès, et cela peut être dévastateur pour leur entreprise. “