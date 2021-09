Brexit news: La majorité des Britanniques épinglent le chaos des chauffeurs de poids lourds sur le bloc bruxellois amer – nouveau sondage | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les statistiques ont été publiées par Opinium et montrent une série de raisons qui, selon les Britanniques, expliquent pourquoi le chaos actuel des conducteurs de poids lourds se produit. Le sondage d’opinion a été adressé à 1 977 adultes, à qui l’on a demandé : « À quel point, le cas échéant, pensez-vous que chacun des éléments suivants est responsable de la situation actuelle ? »

De toutes les réponses données, l’impact de la pandémie de coronavirus a été considéré comme la principale raison de la persistance de la pénurie actuelle, 76% d’entre eux estimant que c’était le cas.

Également près du sommet, le gouvernement actuel et le Brexit ont été considérés comme les deuxième et troisième raisons de la pénurie actuelle, 70 % et 68 % estimant qu’il s’agit respectivement des raisons de la pénurie.

Cependant, un grand pourcentage de Britanniques pensaient également que l’UE était à l’origine de la pénurie actuelle de conducteurs.

Selon les statistiques, 48% des personnes interrogées pensaient que l’UE était responsable de la pénurie de chauffeurs.

Cette nouvelle intervient après que les chefs de transport ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que les Européens seraient incités à venir au Royaume-Uni en tant que chauffeurs de camion, malgré les récents visas d’urgence.

Downing Street avait convenu samedi soir que 5 000 chauffeurs de poids lourds et 5 500 travailleurs avicoles devaient être ajoutés à un programme de visa.

Ce nouveau programme est une tentative de résoudre les récentes pénuries de nourriture et de carburant auxquelles le Royaume-Uni est confronté.

Marco Digioia, le chef de l’Association européenne des transporteurs routiers qui couvre plus de 200 000 entreprises de camionnage, a déclaré qu’«il faudrait beaucoup plus» si le Royaume-Uni voulait résoudre l’énigme actuelle.

Tenter les conducteurs européens de retourner au Royaume-Uni alors qu’ils doivent aussi affronter la réalité des contrôles douaniers et frontaliers, toutes les incertitudes du Brexit… Il faut être réaliste.

Il a également déclaré que même si le Royaume-Uni introduisait des salaires plus élevés, “beaucoup d’argent est jeté sur tout ce problème en Europe en ce moment”.

“Il y a des règles du jeu équitables, et aucun des tracas liés au Brexit.”

Ian Wright, directeur général de la Food and Drink Federation, estime également qu’à Noël, les pénuries au Royaume-Uni pourraient être très dangereuses pour l’économie.

Il a déclaré : « Je suis absolument certain que lorsque nous arriverons à la fin septembre et que nous commencerons à examiner le rôle crucial des travailleurs intérimaires dans la ruée de Noël, il n’y en aura pas assez.

« Le gouvernement doit parvenir à une résolution assez rapide sur les chauffeurs de camion.

« La question est alors, si vous les appelez, viendront-ils ? »