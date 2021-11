Brexit news : la menace de l’article 16 de Boris Johnson pourrait coûter 65 milliards de livres sterling à l’économie irlandaise | Politique | Nouvelles

La menace de Boris Johnson d’invoquer l’article 16 commence à faire son chemin parmi les États membres de l’UE, selon le journaliste de GB News Northern Ireland Dougie Beattie. Il a expliqué que l’économie irlandaise pourrait perdre le plus de toutes les personnes impliquées si le protocole d’Irlande du Nord n’est pas résolu. Cela survient alors que l’on s’inquiète de plus en plus d’une guerre commerciale imminente sur le Brexit entre l’UE et le Royaume-Uni à propos du protocole.

M. Beattie a expliqué les deux raisons pour lesquelles l’UE hésite à entrer dans une guerre commerciale avec la Grande-Bretagne.

Il a déclaré hier soir à GB News : « L’UE ne veut pas entrer dans une guerre commerciale avec la Grande-Bretagne, et la Grande-Bretagne ne veut pas entrer dans une guerre commerciale avec l’UE.

« Stormont fait face à des élections dans les six prochains mois ici, et il y a des inquiétudes en Europe.

« L’UE ne voudra pas d’une majorité anti-protocole, donc ils s’assouplissent légèrement. »

JUST IN: Boris Johnson fait face à une crise de leadership après un effondrement dramatique des sondages

Le journaliste de GB News d’Irlande du Nord a poursuivi: « Le deuxième problème pour l’UE ici est que si la guerre commerciale commence, l’Allemagne y sera perdante.

« Leur deuxième partenaire commercial au monde est la Grande-Bretagne.

« La Grande-Bretagne y perdra, mais l’économie qui y perdra le plus est la République d’Irlande.

« Cela dépend de 65 milliards de livres sterling de commerce dans les deux sens entre la Grande-Bretagne et elle-même chaque année.

Le même jour, le négociateur en chef de l’UE pour le Brexit, Maroš Šefčovič, a rencontré son homologue britannique Lord David Frost à Londres.

M. Šefčovič a déclaré qu’il espérait que les deux parties pourraient progresser la semaine prochaine.

Cependant, Lord Frost a déclaré qu’il y avait encore des « écarts importants » à combler entre le bloc et le Royaume-Uni, et que les pourparlers seraient « intensifiés ».

Dans un communiqué, un porte-parole du gouvernement britannique a déclaré que la préférence « restait à trouver une voie consensuelle », mais que l’article 16 était une « garantie légitime ».

La Commission européenne devrait diffuser la semaine prochaine un document dans les capitales européennes exposant les options disponibles si le Royaume-Uni déclenche l’article 16.