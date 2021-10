Brexit news: la menace d’un homme politique français tournée en dérision par les Britanniques « Pour qui pense-t-il qu’il est? » | Politique | Nouvelles

Le ministre français de l’Europe, Clément Beaune, a averti que si les pourparlers entre l’Union européenne et la Grande-Bretagne sur le protocole n’aboutissaient pas, il y aurait des « mesures » contre le Royaume-Uni. S’exprimant dimanche, il a déclaré à Radio France : « La discussion sans pression est naïve.

« Si le dialogue n’aboutit pas avec les Britanniques, il y aura des mesures restreignant notre coopération dans des domaines importants pour eux. »

Mais les commentaires de M. Beaune ont suscité une réaction de certains lecteurs d’Express.co.uk.

Commentant ce site Web, un lecteur avec le nom d’utilisateur AlphaSilk a écrit : « Qui pense-t-il qu’il est ?

Un autre lecteur, QualityCounts, a commenté : « UE = Menaces, menaces, menaces. Pourquoi quelqu’un voudrait-il faire partie d’un projet qui doit utiliser des menaces ?

Un troisième utilisateur, gooseiscooked, a déclaré: » Difficile d’imaginer comment l’UE pourrait être plus intransigeante envers le Royaume-Uni qu’elle ne l’est déjà. «

Un autre lecteur, camera12, a fustigé: « Seuls les lâches émettent des menaces. »

Un cinquième, theraven, a écrit : « L’UE a une peur bleue du Royaume-Uni, qui aurait pensé que nous ne reviendrons jamais dans l’UE, peu importe les ordures des détracteurs, les menaces perpétuelles, oui, l’accord que May a négocié était une ordure parce que l’élite politique et le parti travailliste ont tout fait pour rendre les choses difficiles pour l’équipe de négociation britannique.

Cela survient alors que le ministre britannique du Brexit, Lord Frost, est arrivé vendredi à la Commission européenne à Bruxelles pour des entretiens avec le vice-président Maros Sefcovic sur le protocole.

Il a déclaré: « Je pense donc que l’UE a définitivement fait un effort pour aller au-delà de ce qu’elle va généralement dans ces domaines et nous sommes assez encouragés par cela, mais il est évident qu’il y a encore un écart assez important et c’est ce que nous devons faire travailler aujourd’hui et dans le futur. »

Lord Frost a déclaré que le rôle de la CJCE dans le contrôle du protocole sera un problème dans les discussions avec M. Sefcovic.

« Les modalités de gouvernance telles que nous les avons ne fonctionnent pas – nous devons retirer le tribunal du système tel qu’il est actuellement et nous devons trouver une meilleure voie à suivre », a-t-il déclaré.

Lord Frost a averti que le Royaume-Uni pourrait décider de suspendre certaines parties du protocole en déclenchant l’article 16 si un compromis acceptable ne pouvait être trouvé.

Cependant, une telle décision pourrait entraîner des mesures de rétorsion sur le commerce de l’UE.