Brexit news : la paperasserie de l’UE pour écraser les entreprises à Gibraltar et à NI | Politique | Nouvelles

in

Les propositions de hausses annuelles des prix de la taxe minimale sur l’énergie et les carburants pourraient paralyser les entreprises de la région, selon le Comité d’examen européen des Communes. Cela pourrait également toucher les conducteurs et les consommateurs dans la poche, a déclaré l’organe influent des députés dans un nouveau rapport. Ils ont averti que le nouveau régime pourrait voir l’Irlande du Nord encore plus coupée du continent.

Gibraltar serait également touché, car le Rocher devrait être amené à suivre les règles fiscales fixées par l’UE et l’Espagne dans le cadre de sa relation post-Brexit avec le bloc.

Sir Bill Cash, président du puissant comité d’examen de l’UE, a déclaré: « Indépendamment des intentions du gouvernement de négocier des accords plus flexibles, dans l’état actuel des choses, l’Irlande du Nord et Gibraltar devront peut-être suivre les règles fiscales de l’UE.

« L’érosion potentielle de la compétitivité des industries clés en Irlande du Nord et à Gibraltar, et les éventuelles turbulences sociales qui s’ensuivraient, doivent être prises en compte et prises au sérieux. »

Les eurocrates travaillent actuellement sur un projet de directive sur la taxation de l’énergie qui propose des augmentations annuelles de la taxe minimale sur l’énergie et les carburants.

Il devrait supprimer un certain nombre d’exonérations fiscales et liera les niveaux de taxation aux références vertes d’un carburant.

Les députés ont averti que l’Irlande du Nord devrait automatiquement suivre les nouvelles propositions de taxe sur l’énergie de l’UE en raison du protocole détesté post-Brexit pour éviter une frontière dure.

Ils ont exhorté Downing Street à obtenir des “amendements substantiels” au correctif de la frontière afin d’éviter un scénario où la compétitivité des entreprises de la région sur le continent.

“Il y a un risque de conséquences sociales à cela car les syndicalistes sont opposés à toute séparation du continent britannique, comme l’ont montré les émeutes du début de 2021 contre le Protocole”, indique leur rapport.

Pour garder la frontière ouverte, l’Irlande du Nord reste essentiellement dans le marché unique de l’UE, avec un certain nombre de contrôles des marchandises expédiées du reste du Royaume-Uni.

Lier les niveaux de taxation de l’énergie de l’UE à l’inflation aurait pour conséquence que les coûts du carburant pour les utilisateurs d’Irlande du Nord s’éloigneraient des tarifs en vigueur en Angleterre, au Pays de Galles et en Écosse.

En conséquence, les produits énergivores fabriqués dans la région deviendraient probablement de moins en moins compétitifs sur le marché britannique.

Et dans un avertissement sévère, Gibraltar pourrait faire face à des impôts encore plus élevés, l’Espagne devant contrôler les prélèvements sur le territoire britannique d’outre-mer.

L’Espagne a obtenu un certain nombre de demandes dans le mandat de négociation de l’UE qui donnent à Madrid d’énormes pouvoirs sur le territoire britannique d’outre-mer.

Les pourparlers devraient démarrer correctement avant la fin de l’année.

Les capitales de l’UE et les députés européens doivent encore approuver la proposition de loi.