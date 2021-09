Brexit news: la paperasserie draconienne de l’UE laisse les entreprises britanniques “abandonnées” par bloc | Politique | Nouvelles

Les exportateurs britanniques sont lentement victimes des formalités administratives et des coûts supplémentaires exigés par Bruxelles lors de l’expédition de leurs marchandises vers le continent. Les exportations de fromages ont été particulièrement touchées en raison des exigences de certificats coûteux sur les emballages envoyés vers le marché unique de l’UE. Les producteurs de Derbyshire Stilton de la Hartington Creamery ont déclaré que ses produits frais et périssables avaient été particulièrement touchés par les règles.

Abigail Spurrell, une productrice laitière, a déclaré à Euronews: “Vous avez les implications d’une date de péremption, la date de péremption, puis elle s’éteint, puis vous jetez des tonnes de fromage, ce qui est évidemment déchirant – parce qu’évidemment tout votre travail est parti.

Son père, Simon, directeur de Hartington, a ajouté : « On nous avait promis un accord sans friction, que le commerce continuerait exactement comme avant, et tout était des mensonges complets et absolus parce que ce que nous voyons est le contraire total et total de cela. . “

L’activité européenne de l’entreprise a été “complètement et totalement anéantie”, selon M. Spurrell.

Il a déclaré que les nouveaux coûts – 180 £ par certificat, par destination, sont inabordables.

Les coûts par envoi passant de 300 £ à 1 500 £, il n’est plus économiquement viable pour l’entreprise de commercer avec l’Europe.

Il faut également trois à quatre heures à cinq personnes pour traiter les documents pour chaque transaction envoyée au marché unique de l’UE.

“Nos partenaires en Europe ont dit” Je suis désolé que vous soyez trop difficile à gérer “, et ils nous ont abandonnés”, a déclaré M. Spurrell.

La perte d’activité signifie qu’un quart du chiffre d’affaires de Hartington a disparu depuis le 1er janvier.

Le gouvernement britannique a conseillé au producteur de fromage d’envisager la mise en place d’une opération sur le continent pour contourner les règles draconiennes de l’UE.

M. Spurrell a déclaré : « Ils sont à notre porte, ils sont déjà un marché que nous connaissons. Nous avions trois distributeurs en Europe et cela allait naturellement être notre croissance.

Il a déclaré que son entreprise avait reçu quatre demandes de Hollande, de France, d’Allemagne et de Pologne pour y installer un hub.

Mais l’entreprise a finalement décidé que c’était trop cher et s’est plainte que le gouvernement ne leur avait pas non plus assuré qu’il s’agissait d’une option sûre.

Ceci malgré l’accord de commerce et de coopération entre le Royaume-Uni et l’UE ouvrant la voie à des échanges sans droits de douane et sans contingent entre les deux destinations.

La Grande-Bretagne a depuis retardé l’introduction des contrôles du Brexit sur les produits alimentaires et animaux en provenance de l’UE.

Les mesures devaient entrer en vigueur en janvier mais sont reportées à juillet 2022.

Cela permet aux entreprises britanniques d’importer plus facilement des marchandises d’Europe à la suite du Brexit.

L’UE a toujours refusé d’offrir une aide similaire aux entreprises britanniques cherchant à exporter dans le bloc.