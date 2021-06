Brexit news: la position de Biden risque de lier à jamais le Royaume-Uni aux règles de l’UE, avertit un ancien diplomate | Politique | Nouvelles

Boris Johnson : l’administration Biden est une « bouffée d’air frais »

Et Adrian Hill a exhorté Boris Johnson à profiter du sommet du G7 pour souligner sa détermination à donner suite à la décision de rompre les liens avec Bruxelles. M. Hill s’exprimait après que de nombreux rapports suggéraient que M. Biden avait ordonné à ses fonctionnaires de lancer une “démarche”, définie comme “une demande ou une intercession auprès d’un fonctionnaire étranger” – par exemple, une demande de soutien à une politique ou une protestation contre le la politique ou les actions du gouvernement hôte.

Cette décision découle des inquiétudes de M. Biden concernant l’Irlande du Nord, Yael Lampert, haut responsable de l’ambassade des États-Unis, aurait déclaré au négociateur en chef du Brexit, Lord David Frost, que le gouvernement britannique « enflammait » les tensions en Irlande du Nord.

Cependant, M. Hill, 80 ans, qui a occupé dans le passé des postes diplomatiques, a travaillé en tant que membre de l’équipe du tunnel sous la Manche au ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth et au comité COBRA du Cabinet Office, n’a pas été très impressionné.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Joe ordonnant une démarche de la part de l’accusation américaine signifie qu’il a assez bêtement pris parti pour l’UE.

Boris Johnson et Joe Biden photographiés à Cornwall aujourd’hui (Image: GETTY)

Joe et Jill Biden peu de temps après leur arrivée au Royaume-Uni hier (Image: GETTY)

“En un mot, l’administration Biden ordonne au peuple britannique d’obéir à jamais aux règles alimentaires de l’UE et d’abandonner toute idée d’une politique commerciale indépendante.”

M. Hill a ajouté : « Il s’agit de la partie la plus inepte de la diplomatie américaine que j’aie vue depuis longtemps.

Joe Biden et Boris Johnson sont en désaccord sur le protocole d’Irlande du Nord (Image: GETTY)

Se référant à l’homme pour lequel M. Biden a été vice-président pendant huit ans, M. Hill a déclaré : « Cela pue l’arrogance et l’antipathie d’Obama envers nous.

« Sans parler du génie d’Hillary. Ramenez Bill Clinton.

Johnson et Biden se rencontreront aujourd’hui à la conférence du G7 à Cornwall, date à laquelle ils conviendront d’une nouvelle charte de l’Atlantique, inspirée de la déclaration historique faite par Churchill et Roosevelt sur l’ordre mondial d’après-guerre.

Barack Obama embrasse Joe Biden lors de l’investiture de ce dernier (Image: GETTY)

Lord David Frost demande des concessions à l’UE sur le protocole d’Irlande du Nord (Image: GETTY)

Cependant, M. Hill a déclaré que le Premier ministre devrait également saisir l’occasion pour rappeler à l’ancien sénateur du Delaware et à d’autres dirigeants mondiaux son engagement à « Get Brexit Done ».

Il a expliqué : « Boris devrait dire au G7 que le peuple a voté pour le Brexit et c’est ce qu’il livre.

“En attendant, je pense que les gens devraient exprimer leur mépris en boycottant tous les produits fabriqués par l’UE dans la mesure du possible. Réparons nous-mêmes la balance commerciale.

S’exprimant aujourd’hui, un haut responsable de l’administration américaine a insisté sur le fait que M. Biden n’était pas venu en Grande-Bretagne pour faire la leçon au Premier ministre Boris Johnson sur l’Irlande du Nord et ne cherchait pas à être conflictuel ou contradictoire.

Une histoire des présidents américains (Image: Express)

Il a ajouté : « Il n’est pas venu ici pour donner une conférence.

“Il est venu ici pour communiquer ce qu’il croit très, très profondément à propos de la paix en Irlande du Nord.”

M. Biden lui-même a tweeté: “Aujourd’hui, je rencontrerai le Premier ministre Boris Johnson avant le sommet du G7 à Cornwall.

« J’ai hâte d’affirmer la relation spéciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni et de discuter de la manière dont nous allons relever ensemble nos défis communs dans les années à venir. »

Adrian Hill est un ancien diplomate britannique (Image : Adrian Hill)

Néanmoins, on s’attend généralement à ce qu’il dise au Premier ministre de ne pas laisser la querelle sur les arrangements du Brexit en Irlande du Nord mettre en danger l’accord du Vendredi saint lorsque les deux se rencontreront jeudi.

Le Taoiseach irlandais Micheal Martin a également pataugé dans la rangée aujourd’hui, déclarant: M. Martin a déclaré: “Je pense que c’est important dans le contexte du message et du message clair du président Biden et de son administration que la chose sensée à faire ici est d’avoir un alignement entre le Royaume-Uni et l’Union européenne et les États-Unis.

“Nous partageons tous les valeurs communes des démocraties, c’est le message clair que je reçois du président Biden.

“Par conséquent, je pense qu’il dit au Royaume-Uni, écoutez, faisons la chose sensée ici.”