Der Freitag a lancé une attaque basée sur le visa Global Talent du Royaume-Uni, qui propose des itinéraires rapides pour les personnes considérées comme des leaders dans leurs domaines. Il a affirmé qu’il n’y avait aucun doute que ce projet serait un « éclatement » qui conduirait le gouvernement à « se ridiculiser ».

La ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a lancé une nouvelle voie de visa dans le cadre du programme Global Talent en mai de cette année dans le but d’attirer des leaders scientifiques du monde entier en Grande-Bretagne.

Il existe un certain nombre d’itinéraires accélérés dans le cadre du programme permettant aux gens d’obtenir un visa plus rapidement que la plupart.

Les lauréats de prix mondiaux prestigieux, tels qu’un prix Nobel, se voient proposer l’itinéraire le plus rapide et peuvent obtenir un visa sans avoir à remplir certains des critères du programme plus large.

Mais une demande d’accès à l’information du New Scientist a révélé que dans les mois qui ont suivi le lancement du programme, personne travaillant dans les sciences, l’ingénierie, les sciences humaines ou la médecine n’a demandé de visa par cette voie.

Pour Uwe Schütte, qui a enseigné dans une université anglaise avant de retourner en Allemagne « à cause du Brexit », la raison en était claire.

Il a écrit dans der Freitag : « Personne, vraiment personne ne veut rejoindre Boris Johnson en Grande-Bretagne. »

Il a ajouté : « C’est l’amère réalité des universités britanniques du Brexit.

« Et les lauréats du prix Nobel ont de toute façon de meilleures options dans d’autres pays. »

« Nous ne voudrions pas nous concentrer sur l’utilisation d’une route particulière sur une période de six mois, mais plutôt sur le succès global. »

Les chiffres du gouvernement montrent que, depuis le lancement du système d’immigration britannique basé sur des points, 126 000 migrants sont entrés en Grande-Bretagne via la route des travailleurs qualifiés et 2 786 visas ont été délivrés par la route Global Talent.

M. Schütte, canalisant la rhétorique d’Emmanuel Macron en qualifiant M. Johnson de « clown », a également reproché au Brexit d’avoir provoqué des pénuries dans les supermarchés plus tôt cette année, malgré les problèmes d’approvisionnement qui frappent également la majeure partie de l’Europe.

Cela comprenait l’Allemagne, avec des rapports le mois dernier montrant une pénurie d’oies, un favori allemand à Noël.

WELT a souligné que la pénurie pourrait faire grimper les prix des oies jusqu’à 20 %, les rendant inaccessibles pour de nombreux Allemands.

der Freitag se situe à gauche du clivage politique et a un tirage de près de 25 000 exemplaires, selon IVW.

