Brexit news: la promesse de Boris de reprendre le contrôle détruite par les électeurs de LEAVE dans un nouveau sondage | Politique | Nouvelles

Le dernier sondage de Savanta ComRes, qui a interrogé 2 060 adultes britanniques du 26 au 28 novembre, a suggéré que le Royaume-Uni échoue dans son vœu de reprendre le contrôle après son départ de l’UE. Un quart seulement des adultes ont déclaré que le gouvernement avait bien fait de reprendre le contrôle des frontières (27 pour cent) et de la pêche (28 pour cent). Ces chiffres n’augmentent que légèrement pour la reprise en main du commerce (39 %) et de la démocratie en général (38 %).

Mais le plus inquiétant pour le Premier ministre, près des deux tiers (64 %) ont déclaré que le gouvernement avait mal fait pour reprendre le contrôle des frontières du Royaume-Uni.

Presque la même proportion d’électeurs de congé (65 %) et d’électeurs du Parti conservateur (63 %) ont également estimé que le gouvernement avait mal performé sur la question.

La reprise du contrôle du commerce avec les pays rivaux est le domaine dans lequel la plupart des électeurs de Leave ont déclaré que le gouvernement avait le mieux réussi (56%).

Le gouvernement a subi d’intenses pressions sur la crise des migrants au cours de la semaine dernière à la suite de la mort de 27 personnes qui tentaient de traverser la Manche dans un petit bateau.

En conséquence, le sondage a révélé que près d’un quart a déclaré que le gouvernement britannique (24 pour cent) et M. Johnson (24 pour cent) avaient géré de manière adéquate l’escalade de la crise.

Le chiffre tombe encore à un peu plus d’un cinquième (21%) qui dit la même chose du ministre de l’Intérieur Priti Patel, avec plus des trois quarts (68%) disant qu’elle a mal géré la crise.

Mais dans un autre coup dur pour les conservateurs, la proportion qui dit que Mme Patel a mal géré les crises comprend 62% des propres électeurs du parti aux élections générales de 2019 et les deux tiers (66%) des électeurs du congé.

Malgré ces critiques, les Britanniques semblent encore plus furieux contre l’UE, avec seulement 19% d’entre eux pensant que le bloc a bien géré la crise actuelle.

Cela tombe encore plus loin pour Emmanuel Macron (17 %) et le gouvernement français (16 %) – qui ont tous deux lancé des attaques virulentes contre la Grande-Bretagne du Brexit ces derniers jours et semaines.

Sept sur dix (70%) ont déclaré que le gouvernement de M. Macron avait mal géré la crise, ce qui était plus élevé que tout autre gouvernement, organisation ou individu testé dans l’étude Savanta ComRes.

Le sondage a également révélé que les Britanniques sont largement divisés sur les moyens les plus efficaces d’empêcher les migrants de traverser la Manche dans de petits bateaux.

M. Johnson a envoyé un « plan en cinq points » à M. Macron la semaine dernière – une lettre qui a déclenché la fureur en France à cause de sa publication sur les réseaux sociaux qui a vu les Français claquer la porte à Mme Patel pour une réunion cruciale sur la crise.

D’après ce plan, l’amélioration du travail entre les services de renseignement conjoints des pays (61 %) était considérée comme la méthode la plus efficace pour aider à résoudre la crise, en particulier parmi les électeurs conservateurs d’il y a deux ans (68 %).

Un peu moins de six sur dix au total (58 %) et plus des deux tiers des électeurs conservateurs (69 %) ont déclaré que des patrouilles conjointes sur les plages françaises seraient la solution la plus « efficace ».

Un accord bilatéral pour renvoyer les migrants en France est considéré comme la méthode la plus inefficace (36% d’inefficacité) parmi les adultes britanniques interrogés dans le sondage.

Chris Hopkins, directeur de la recherche politique chez Savanta ComRes, les résultats du sondage ne sont pas particulièrement mauvais pour M. Johnson et son gouvernement sous pression.

Il a averti que la déception dans la gestion par le gouvernement de la crise des migrants et le peu de progrès réalisés sur la question pourraient causer d’énormes problèmes aux conservateurs lors des prochaines élections.

M. Hopkins a déclaré: « Avec le gouvernement qui semble avoir de mauvais résultats sur quelque chose d’aussi teint dans la laine que » reprendre le contrôle « , les choses doivent être assez désastreuses.

« En effet, la crise des migrants présente une situation politiquement difficile pour le gouvernement, en particulier parmi les électeurs qui, en votant pour le Brexit et en faisant confiance à Boris Johnson pour mener à bien le Brexit, se seraient attendus à ce que le Royaume-Uni soit unilatéralement en mesure d’empêcher une telle crise et la poursuite de l’action humanitaire. tragédie de se produire.

« En fin de compte, les électeurs veulent voir une action plus dure du gouvernement, mais avec les migrants faisant toujours le voyage périlleux et peu d’actions prises par le gouvernement à part les fanfaronnades et la rhétorique habituelles, il est juste de se demander si cela pourrait devenir un problème électoral pour les conservateurs vont de l’avant.