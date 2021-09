Brexit news : la relation franco-allemande est un MENSONGE ! Un député français déclare que l’UE “chacun pour soi” | Monde | Nouvelles

L’eurodéputé d’extrême droite qui représente l’Est de la France pour le Rassemblement national de Marine Le Penn a ensuite remis en question les relations de la France avec l’Allemagne. Son tweet, en français, disait : « Malgré des notions vantardes de ‘solidarité européenne’, l’Allemagne ne soutiendra pas la France dans l’affaire des sous-marins. “Oui, l’amitié franco-allemande est une farce, et dans une UE post-Brexit, c’est chacun pour soi.”

Dans un tweet reflétant le point avancé par Mme Bilde, femme politique française et inspecteur général des finances, François Asselineau a également pataugé dans l’argument dans un Tweet, également en français ; qui disait : « Les dirigeants européens refusent de regarder la réalité en face.

« Le faux fantasme des dirigeants et des médias français.

« Les Allemands sont totalement duplicités. Dans toutes leurs affaires, ils visent à défendre leurs intérêts, tout en écrasant les Français.

M. Asselineau, qui prétend être candidat aux prochaines élections présidentielles françaises, a ajouté que les mauvaises relations n’étaient pas nouvelles, déclarant dans un autre tweet : « Dès le début de la soi-disant “construction européenne”, les Allemands ont joué leur propre jeu et préférait la soumission aux États-Unis plutôt qu’une coopération sincère avec la France.

Du carburant supplémentaire a été ajouté à la relation tendue lorsque l’Allemagne et l’Australie ont annoncé un accord conjoint de défense aérospatiale.

Alors que le ministre français des Affaires étrangères Jean-Eves Le Drian et le ministre des Affaires européennes Clément Beaune réclamaient le soutien de l’Allemagne aux affaires sous-marines, le chef d’état-major allemand, le général Zorn a été vu en train de signer l’accord avec l’Australie.

Le protocole d’accord austro-allemand a été considéré comme un nouveau coup dur pour la France.

Dans un tweet expliquant l’accord, le général allemand a déclaré en allemand : « Nous voulons approfondir notre dialogue sur la sécurité spatiale.

“À cette fin, l’amiral David L. Johnston [Australian Deputy Chief of Staff] et j’ai signé aujourd’hui, à Berlin, une lettre d’intention pour le Military Space Partnership.

Le secrétaire d’État allemand aux Affaires étrangères, Michael Roth a déclaré dans un communiqué à la suite de l’accord : « Une position commune de l’UE est essentielle. Nous ne pouvons pas toujours compter sur les autres », affirmant en même temps qu’il sympathisait avec la déception française. .”

Déjà plusieurs nations populistes d’Europe de l’Est remettent en question l’égalité avec les piliers de l’Union européenne, affirmant que l’entité supranationale favorise par défaut les États d’Europe occidentale.

Avec l’UE se targuant de la notion d’une « union toujours plus étroite », il semble que les fissures et les failles qui apparaissent commencent à provoquer des failles profondes dans les fondements mêmes du bloc.

De plus, avec une montée de l’extrême droite et de l’idéologie populiste se propageant plus rapidement que jamais à travers le continent, les affirmations de Mme Bilde et al selon lesquelles la relation franco-allemande serait un fantasme pourraient-elles être en réalité une dure réalité.

Reportage supplémentaire de Maria Ortega