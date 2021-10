Brexit news : “La scène est prête” pour que la Grande-Bretagne prospère en dehors des griffes de l’UE | Politique | Nouvelles

in

Le député conservateur de Wokingham exposera ses idées lors d’un événement organisé en marge de la conférence du parti conservateur à Manchester lundi, intitulé Liberté et conservatisme, organisé dans la zone de liberté du groupe de réflexion du groupe de Bruges. L’événement examinera comment Boris Johnson peut dynamiser l’économie britannique post-Brexit et maximiser les avantages d’être libre des restrictions de l’UE.

S’exprimant avant son allocution, Sir John a déclaré à Express.co.uk : « La scène est prête pour une reprise post-Covid.

« Adopter une approche conservatrice de la liberté et de la prospérité est le meilleur moyen de favoriser le plus grand bonheur du plus grand nombre.

« Les politiques anti-pandémie ont endommagé les revenus et les emplois et supprimé de nombreuses libertés.

« La première tâche est de restaurer toutes nos libertés perdues afin que le quart de notre économie qui a été effectivement fermé puisse à nouveau prospérer. »

Le programme de vaccination réussi devrait donner aux Britanniques la possibilité de se détendre, laissant à chaque individu le soin de juger du degré d’exposition qu’il souhaite aux autres compte tenu des risques, a-t-il suggéré.

Sir John a ajouté : « La deuxième tâche consiste à plaider à nouveau en faveur du travail comme le meilleur moyen de bannir la pauvreté et d’améliorer les modes de vie et les chances des familles.

« Les conservateurs ont fait plus que les partis socialistes pour promouvoir la prospérité, car nous reconnaissons qu’elle provient principalement de l’entreprise et des efforts de millions de personnes et de centaines de milliers d’entreprises. »

JUST IN: confrontation hypersonique – Poutine teste une nouvelle arme terrifiante

« Ils sont la façon dont nous avons tous le choix de ce qu’il faut acheter et où travailler. Toute l’humanité participe au marché.

Les conservateurs pensaient que l’État devait intervenir pour aider les personnes dans le besoin, soutenir les malades et les handicapés et empêcher l’exploitation monopolistique ou les abus de marché, a souligné Sir John.

Il a déclaré : « Les conservateurs croient en la primauté du droit pour que les utilisateurs des marchés restent honnêtes.

“Nous savons également que les monopoles du secteur public qui facturent les clients doivent également être apprivoisés pour éviter un service médiocre, des coûts élevés et aucun choix que nous avions l’habitude d’obtenir des industries nationalisées.”

La tâche immédiate était de réduire les impôts, Sir John appelant le gouvernement à supprimer la hausse prévue de l’assurance nationale, qu’il a décrite comme une «taxe sur l’emploi».

Il a ajouté : « Assouplissons les règles de l’IR35 afin qu’elles n’empêchent pas les gens de développer des entreprises indépendantes.

« Supprimons la TVA sur les produits de chauffage et d’isolation domestiques.

« Offrons un coup de pouce fiscal à ceux qui substitueront les aliments du pays, le gaz et le bois produits à la maison, entre autres, aux grosses factures d’importation que nous payons actuellement et à tous les coûts énergétiques supplémentaires du transport longue distance.

« Aidons plus de personnes dans leur cheminement personnel avec une excellente éducation, une meilleure formation et un accès plus facile à l’achat d’une maison et à la création de votre propre entreprise.

Outre Sir John, les autres orateurs de l’événement, qui se tiendra au Musée des sciences et de l’industrie de Manchester et qui débutera à 13 heures, seront Owen Paterson, député conservateur du North Shropshire, le professeur Tim Congdon, le professeur Vernon Bogdanor et James Bartholomew. .

Une déclaration sur le site Web du Groupe de Bruges a expliqué: «Nous organisons notre événement annuel de conférence du parti cette année aux côtés de Time 4 Recovery, un groupe mis en place pour faire pression sur le gouvernement contre les blocages et les passeports vaccinaux; La Campagne conservatrice pour la démocratie dont le slogan est Il est temps que le Parti conservateur soit à nouveau conservateur ; et enfin, The Freedom Association qui organisera un panel sur la façon de conquérir la culture d’annulation.