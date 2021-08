Brexit news: la sortie de l’UE laisse les électeurs attaqués en tant qu’universitaires stupides | Royaume-Uni | Nouvelles

L’agression est venue de David Skelton, qui affirme qu’un « nouveau snobisme » s’est installé dans certains cercles progressistes. Plutôt que d’être basé uniquement sur les divisions de classe traditionnelles, cela vise plutôt les électeurs moins instruits qui rejettent le « wokisme » et la « politique identitaire ».

S’adressant à la BBC, M. Skelton a déclaré que c’était encore plus « insidieux » que le snobisme traditionnel car il « remet en question la capacité des gens à participer au processus démocratique ».

Il a affirmé qu’il entendait régulièrement les électeurs du Brexit “décrits comme stupides ou sous-éduqués ou fanatiques”, ce qui “vraiment ennuyeux pour moi, car ce sont mes amis, ce sont ma famille qui sont tout sauf fanatiques et tout le contraire”.

M. Skelton est l’auteur de « The New Snobbery », dans lequel il soutient qu’il existe une nouvelle ligne de démarcation entre les progressistes, qui sont « généralement plus riches et mieux éduqués », et la classe ouvrière traditionnelle.

Originaire du nord-est de l’Angleterre, il a vu sa circonscription d’origine devenir conservatrice en 2019 alors que le « mur rouge » des travaillistes s’effondrait.

Lors de son interview à la BBC, M. Skelton a suggéré que le vote sur le Brexit en 2016 était un moment clé dans la nouvelle division politique.

Il a déclaré: «Les électeurs de la classe ouvrière dans des endroits comme Consett, des endroits dans le Nord-Est et le Yorkshire, les Midlands – des endroits post-industriels qui avaient été oubliés depuis longtemps, ont juste fait fléchir leurs muscles pour la première fois.

« La réponse, j’ai pensé, était vraiment décourageante. »

La Grande-Bretagne a voté en faveur de la sortie de l’UE en juin 2016, avec 52% des voix contre 48%.

M. Skelton a commenté : « J’avais le sentiment que le statu quo dans les deux parties avait plutôt pris pour acquis, plutôt ignoré, le genre de personnes avec qui j’allais à l’école – et le genre de personnes qui, avant que l’expression ne devienne courante, étaient derrière » par les politiciens des deux parties.

Le réalignement s’est poursuivi en mai, lorsque les conservateurs ont remporté l’élection partielle de Hartlepool, remportant traditionnellement un siège travailliste avec plus de 50 % des voix.

Ils ont également remporté des dizaines de sièges au conseil dans le nord et les Midlands de l’Angleterre.

M. Skelton a déclaré qu’il y avait eu “un changement de mentalité et certainement un changement de rhétorique” au sein des conservateurs sous la direction de Boris Johnson.

Cependant, il a averti qu'”un changement durable ne peut se produire que si les électeurs de la classe ouvrière deviennent au centre de tout ce qui [Tory] le parti dit et fait.

L’auteur a ajouté que les conservateurs doivent faire attention à ne pas perdre leurs nouveaux partisans, motivés en partie par l’aversion pour le « nouveau snobisme ».

Il a fait valoir : « Franchement, les conservateurs n’auront pas une majorité de 80 pour longtemps s’ils ne tiennent pas compte des électeurs qui ont obtenu cette majorité en premier lieu.

“Ces électeurs sont patients, mais ils n’ont pas des réserves de patience infinies.”