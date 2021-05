Brexit News: La tentative de Femi de comparer les conservateurs au dictateur biélorusse déchiré: “ Tais-toi! ” | UK | Nouvelles

Dominic Raab dit aux compagnies aériennes britanniques d’éviter l’espace aérien biélorusse

Commentant l’arrestation du journaliste dissident biélorusse Roman Protasevich, Femi a fait une comparaison entre la Grande-Bretagne post-Brexit et l’ancienne république soviétique. Le président biélorusse Alexander Lukashenko a ordonné dimanche à Minsk un vol Ryanair à destination de la Lituanie transportant M. Protasevich, 26 ans, où les autorités l’ont arrêté.

Cette décision a suscité une condamnation internationale et a incité la Lituanie, voisin de la Biélorussie et membre de l’OTAN, à demander une réponse de l’alliance militaire.

Le lieu où se trouve le journaliste, qui est un critique éminent du régime du président Loukachenko, reste inconnu, a déclaré lundi la chef de l’opposition biélorusse Sviatlana Tsikhanouskaya.

Il y a des craintes qu’il pourrait être condamné à la peine de mort.

La Biélorussie est le seul pays du continent où la peine capitale est légale.

La militante pro-UE Femi a cherché à établir des comparaisons entre la nation d’Europe de l’Est et le Royaume-Uni.

Femi a comparé le Royaume-Uni à une dictature sur le projet de loi controversé sur la police (Image: GETTY)

Le président Loukachenko a été surnommé le dernier dictateur d’Europe (Image: GETTTY)

Le président Loukachenko, qui compte comme allié le président russe Vladimir Poutine, a été surnommé le dernier dictateur d’Europe par les critiques.

Mais Femi a déclaré que plutôt que de critiquer le leader assiégé, les Britanniques devraient regarder de plus près de chez eux.

Il a suggéré que la Biélorussie n’était rien de plus qu’une prédiction de ce à quoi ressemblera le Royaume-Uni si un Premier ministre conservateur reste au numéro 10.

Il a tweeté: «La Biélorussie, le seul autre pays européen qui utilise notre système de vote FPTP, vient d’arrêter l’organisateur de la manifestation de l’année dernière.

“La Biélorussie est souvent appelée la dernière dictature de l’Europe, mais c’est en réalité le fantôme britannique du futur conservateur.”

LIRE LA SUITE: Ryanair fustige la Biélorussie pour le “ piratage ” de l’aviation

Le journaliste dissident biélorusse Roman Protasevich a été arrêté dimanche (Image: GETTY)

Il a ajouté le hashtag #PolicingBill à son tweet et a fait valoir que les restrictions aux manifestations contenues dans le projet de loi étaient disproportionnées.

Il a évoqué le projet de loi sur la police, la criminalité, la détermination de la peine et les tribunaux, un projet de loi gigantesque qui donnerait aux agents plus de pouvoirs pour mettre fin aux manifestations jugées bruyantes ou trop perturbatrices.

S’il était adopté, le projet de loi donnerait aux forces de toute l’Angleterre et du Pays de Galles de plus grands pouvoirs pour freiner les manifestations non violentes et les personnes condamnées seraient passibles d’amendes ou de peines de prison.

Femi a poursuivi: «À tous ceux qui pensent que j’exagère … S’IL VOUS PLAÎT, dites-moi pourquoi un gouvernement se donnerait le pouvoir d’arrêter des gens simplement parce qu’ils étaient bruyants lors d’une manifestation.

“J’attends? Il y a une raison pour laquelle on l’appelle historiquement Dictature rampante!”

NE MANQUEZ PAS

Qui est Roman Protasevich? Un blogueur au centre du détournement de la Biélorussie [ANSWERED]

Ursula von der Leyen a joué un rôle dans la politique mondiale [EXPLAINED]

Les dirigeants de l’UE s’apprêtent à interdire les vols depuis la Biélorussie après le “ détournement ” de Ryanair [INSIGHT]

Manifestations en faveur de Roman Protasevich à Kiev, Ukraine (Image: GETTY)

Les critiques disent que la Biélorussie est la dernière dictature d’Europe (Image: GETTY)

Il a fait valoir que le projet de loi “affaiblit notre capacité à appeler des régimes comme la Biélorussie pour avoir arrêté des organisateurs de manifestations”.

Il a déclaré que “réparer le Royaume-Uni en désignant les pays d’avertissement nous aide à défendre ces pays à l’avenir” et a insisté sur le fait que “les conservateurs sont évidemment le problème central”.

Les critiques n’ont pas tardé à répondre à ses tweets.

Un homme a dit qu’il devrait “se taire” tandis qu’un autre lui a dit “ne pas utiliser la situation en Biélorussie pour essayer de plaider”.

Et une femme a répondu: “Je ne suis pas en désaccord avec votre point de vue, mais vous semblez balayer la situation en Biélorussie ici. Tout ne concerne pas le Royaume-Uni.”

Un autre utilisateur de Twitter a déclaré tout en comprenant le sentiment de Femi, “cette comparaison est encore trop étirée”.

Les pays occidentaux ont dénoncé l’action de Minsk comme une “piraterie d’État”.

Lundi, le ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab, a déclaré que de nouvelles sanctions étaient envisagées contre l’administration Loukachenko et que l’ambassadeur de Biélorussie à Londres avait été convoqué pour un pansement.

Les avions ont également reçu pour instruction d’éviter l’espace aérien biélorusse, le secrétaire aux Transports Grant Shapps déclarant qu’il avait demandé à l’Autorité de l’aviation civile de demander aux compagnies aériennes d’éviter

L’espace aérien biélorusse “afin d’assurer la sécurité des passagers”.

Il a également suspendu le permis d’exploitation de Belavia, la compagnie aérienne publique du pays.

Poutine est un allié clé de Loukachenko (Image: GETTTY)

Le patron de Ryanair, Michael O’Leary, a déclaré qu’il s’agissait d’un “détournement financé par l’État” et a affirmé que des agents du KGB russe étaient également à bord du vol.

Il a déclaré à Newstalk: «Je pense que c’est très effrayant pour l’équipage, pour les passagers qui ont été détenus sous garde armée, ont fait fouiller leurs bagages.

«Il était clair que l’intention des autorités russes était de renvoyer un journaliste et son compagnon de voyage.

“Nous pensons que certains agents du KGB ont également été déchargés de l’avion.”