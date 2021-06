Brexit news : la tentative de l’UE de « punir le Royaume-Uni » sous couvert de craintes concernant l’intégrité du marché unique | Politique | Nouvelles

in

UE : la politique intérieure « préjudiciable » au marché unique selon un expert

La Commission européenne a déclaré à plusieurs reprises que son marché intérieur, dans lequel les personnes, les biens, les services et l’argent peuvent circuler librement, serait compromis si des produits sans papiers finissaient par traverser la frontière vers la République. Mais Steve Aiken, député du Parti unioniste d’Ulster (UUP) pour le sud d’Antrim, a réfuté les raisons du bloc pour insister sur le fait que les contrôles perturbateurs doivent avoir lieu.

Citant des chiffres, le président de la commission des finances de l’Assemblée d’Irlande du Nord et ancien dirigeant de l’UUP a déclaré à Express.co.uk : « L’Irlande du Nord représente 0,02 % du PIB total de l’UE et du Royaume-Uni réunis.

“Il n’y a absolument aucun moyen que des marchandises entrant en Irlande du Nord représentent un risque important pour le marché unique de l’UE.”

Il a ajouté: “Comment l’intégrité de la grande taille du marché unique de l’UE peut-elle être compromise par 0,02% du PIB potentiellement entrant en Irlande du Nord.

“Cela ignore le fait fondamental que nous sommes sur une île entourée d’eau, donc tout doit s’allumer et tout doit s’éteindre.

« Si les Européens s’en préoccupent vraiment, pourquoi n’imposent-ils pas un ensemble de contrôles légers sur les marchandises en provenance de la République d’Irlande et entrant en Europe continentale ?

« Ils ne s’en préoccupent nulle part ailleurs en Europe, pourquoi s’en préoccupent-ils ici ?

Il a suggéré que Bruxelles avait utilisé la raison pour justifier ses demandes de dissimuler son objectif de “punir le Royaume-Uni” pour le Brexit, ajoutant: “Je n’en doute pas”.

Alors que la querelle entre le gouvernement britannique et Bruxelles au sujet du protocole d’Irlande du Nord s’intensifiait la semaine dernière, l’UE a réitéré sa demande.

La Commission a déclaré qu’elle avait “déjà indiqué son ouverture à trouver des solutions” au différend avec la Grande-Bretagne, pour autant qu’elles soient conformes au protocole.

Mais les patrons de l’UE ont averti que “pour que cela se produise, le Royaume-Uni doit pleinement mettre en œuvre le protocole, qui est la solution trouvée pour protéger l’accord du Vendredi saint (Belfast), le fonctionnement de l’économie de toutes les îles et l’intégrité du marché unique de l’UE “.

M. Aiken a déclaré que les règles post-Brexit auxquelles les entreprises et les commerçants d’Irlande du Nord sont soumis sont “ridicules”.

Le protocole d’Irlande du Nord, un élément clé de l’accord sur le Brexit qui a établi une frontière commerciale entre les six comtés et la Grande-Bretagne pour éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande, est devenu un point de discorde majeur entre Londres et Bruxelles.

L’UE insiste sur le fait que toutes les marchandises arrivant de Grande-Bretagne doivent être soumises à des contrôles sanitaires – au cas où elles se retrouveraient involontairement dans la République, un État membre de l’UE.

Mais le Royaume-Uni a déclaré qu’il ne mettrait pas en place un système “d’alignement dynamique” dans lequel les exportateurs britanniques devraient se conformer aux règles fixées à Bruxelles pour envoyer des expéditions à travers la mer d’Irlande.

Sans fin de la ligne en vue, M. Aiken a déclaré qu’il espérait que l’UE ou le gouvernement britannique “reprennent leurs esprits” dans la querelle.

Il a déclaré: “C’est une situation ridicule. L’ensemble du protocole est une absurdité.

« Le fait que nous soyons dans six mois et que nous discutions de problèmes liés aux médicaments qui n’auraient pas dû arriver en premier lieu, des problèmes liés aux animaux qui doivent être vaccinés contre des maladies inexistantes, je pourrais en parler pendant des heures. les absurdités complètes auxquelles nous devons faire face.

“Rien de tout cela n’aurait dû se manifester, rien de tout cela n’aurait dû être imposé.

“Et en fait, la meilleure façon d’avancer est de se débarrasser du protocole.

“Nous avons fait des propositions très sensées pour nous assurer que nous n’avons pas de frontières au nord, au sud, à l’est ou à l’ouest.

“Il est grand temps que l’UE ou le Royaume-Uni commencent à écouter ces propositions, en particulier pour que le peuple d’Irlande du Nord puisse faire face à ces problèmes.”