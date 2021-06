Brexit news : la tirade d’Elton John contre le Brexit brutalement démantelée par Lord Frost | Politique | Nouvelles

Depuis qu’ils ont quitté l’UE, les musiciens ne sont plus garantis de voyager sans visa dans tout le bloc. La question est devenue un point de discorde majeur depuis la fin de la période de transition, Londres et Bruxelles s’attaquant mutuellement pour le problème.

L’UE a reproché à la Grande-Bretagne de ne pas avoir accepté son offre d’autoriser les visites sans visa, tandis que les ministres britanniques ont déclaré que le bloc avait rejeté ses propres propositions sur la question.

Désormais, les musiciens doivent respecter les règles fixées par les États membres lorsqu’ils envisagent de partir en tournée, avec des coûts potentiellement rédhibitoires liés au voyage.

Sir Elton a fait pression sur le gouvernement pour qu’il trouve une solution au problème et a qualifié les ministres de “philistins” ce week-end, les accusant de ne pas comprendre l’impact du problème sur l’industrie.

“Pour les jeunes qui viennent de commencer une carrière, c’est crucifiant”, a-t-il déclaré.

« Nous avons parlé à Lord Frost, mais nous n’avons pas vraiment abouti avec lui.

S’adressant à l’Observer, il a ajouté: “Ils n’ont pris aucune disposition pour le secteur du divertissement, et pas seulement pour les musiciens, les acteurs et les réalisateurs de films, mais pour les équipes, les danseurs, les personnes qui gagnent leur vie en se rendant en Europe.

“Les gens comme moi peuvent se permettre d’aller en Europe parce que nous pouvons amener les gens à remplir des formulaires et à obtenir des visas, mais ce qui me rend fou, c’est que le secteur du divertissement rapporte 111 milliards de livres sterling par an dans ce pays et nous venons d’être jetés .”

Mais apparaissant devant des députés du comité restreint Digital, Culture, Media & Sport, Lord Frost a rejeté les critiques que le chanteur lui avait adressées, soulignant que la carrière de Sir Elton avait commencé avant l’adhésion du Royaume-Uni à l’UE et qu’il était toujours un artiste à succès.

Il a déclaré : “J’ai eu une bonne conversation avec Elton John.

“J’ai pensé qu’il était utile d’entendre directement.

Actuellement, le gouvernement affirme que les musiciens peuvent effectuer de courtes visites dans 17 des 27 États de l’UE à des fins de tournée.

La France, l’Allemagne et les Pays-Bas autorisent tous les artistes britanniques à voyager pour des performances.

Les ministres sont en pourparlers avec les autres États membres pour assouplir leurs règles.

Lord Frost a déclaré aux députés que tandis que le ministère du Numérique, de la Culture, des Médias et des Sports “prenait l’initiative” de résoudre les arrangements de voyage post-Brexit pour les travailleurs créatifs, il avait également soulevé la question lors de discussions.

“Nous faisons de notre mieux et continuons de le faire pour faciliter les déplacements vers l’extérieur des musiciens et interprètes afin qu’ils puissent se produire”, a-t-il déclaré.

Lord Frost a déclaré qu’il était “impossible d’être sûr” si la situation des tournées post-Brexit s’améliorerait “parce que tout dépend de l’évolution de la pandémie”, mais que les pourparlers étaient en cours.

“Si nous revenons à la normale, j’espère vivement que nous aurons eu de bonnes négociations constructives avec les sept pays, tels que nous les comprenons, qui appliquent des règles plus restrictives”, a-t-il déclaré.

Le ministre a ajouté que la résolution des problèmes de visa est “une priorité majeure pour nous et nous espérons être en mesure de produire des résultats au cours de cette année”.