Brexit news : la victoire du plus grand port franc du Royaume-Uni « ouvre des portes sur le monde » | Politique | Nouvelles

Le gouvernement a annoncé vendredi que le Teesside Freeport est désormais «ouvert aux affaires». Les ministres espèrent que le port constituera un élan majeur pour la région, dans le cadre de ses plans visant à « niveler » les régions les plus pauvres de Grande-Bretagne.

Les ports francs sont des ports où les règles fiscales et douanières normales ne s’appliquent pas.

Ils sont généralement situés autour des ports d’expédition et des aéroports.

Il y en a environ 80 répartis dans les pays de l’UE.

Les marchandises fabriquées, importées et exportées à l’intérieur de ces zones ne nécessitent pas les contrôles et documents normaux.

Le ministre du Brexit, Lord David Frost, a déclaré que l’ouverture de ce nouveau port franc démontrait que le gouvernement « maximise les opportunités du Brexit ».

Il a déclaré : « Après avoir quitté l’Union européenne, nous avons désormais la liberté de faire les choses différemment, notamment en créant de nouveaux ports francs pour dynamiser nos échanges avec les marchés à la croissance la plus rapide au monde.

« L’annonce d’aujourd’hui est une excellente nouvelle pour Teesside et elle montre que nous maximisons les opportunités du Brexit pour créer des emplois bien rémunérés et stimuler la croissance dans tout le Royaume-Uni.

« En plus d’avoir plus de ports francs, nous voulons aller plus loin et plus vite pour créer un environnement réglementaire concurrentiel qui soutient l’innovation et stimule les investissements étrangers. »

Mais en 2012, le Premier ministre David Cameron a décidé de ne pas renouveler leurs licences.

Les ports francs ont cependant gagné en popularité parmi les rangs des conservateurs et font partie du programme de « nivellement vers le haut » du Parti conservateur.

Le gouvernement cite des estimations selon lesquelles le Teesside Freeport créera 18 000 nouveaux emplois hautement qualifiés et générera 3,2 milliards de livres sterling pour la communauté locale au cours des cinq prochaines années.

Pour l’aider à atteindre ces objectifs, les ministres ont accordé au port une part de 200 millions de livres sterling de financement « pour soutenir les ambitions croissantes de la région et devenir la centrale d’énergie propre du Royaume-Uni ».

Tees Valley a été annoncé comme l’un des premiers endroits à obtenir le statut de port franc dans le budget de mars 2021.

Saluant l’ouverture du port de Teesside, le maire de Tees Valley, Ben Houchen, a déclaré : « Le jour est enfin venu – après des années de campagne et de cris sur le potentiel de transformation d’un port franc pour Teesside, Darlington et Hartlepool, nous sommes enfin ouverts aux affaires . «

Il a ajouté : « Nous ouvrons nos portes sur le monde, montrant aux entreprises que nous sommes une véritable région internationale tournée vers l’extérieur, prête à accueillir les secteurs de pointe du futur.

Sept autres régions ont été informées qu’elles abriteraient des ports francs plus tôt cette année.

Il s’agit de l’aéroport d’East Midlands, de Felixstowe et Harwich, de la région de Humber, de la région de Liverpool City, de Plymouth, du Solent et de la Tamise.